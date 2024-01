Els Reis d'Orient arriben arreu de Catalunya, però la pluja obliga a suspendre algunes cavalcades

Els Reis d'Orient ja han arribat a pobles i ciutats d'arreu de Catalunya per encomanar alegria i felicitat als milers de ciutadans que els han anat a rebre al carrer, tot i la pluja que ha persistit durant bona part de la tarda i que ha obligat a suspendre diverses cavalcades reials. Els actes d'aquesta tarda són el preludi de la nit més màgica de l'any, especialment per als més petits. Si s'han portat bé, al llarg de les pròximes hores rebran aquells regals tan esperats que han demanat els darrers dies.

Com és habitual, Ses Majestats han arribat a la ciutat de Barcelona per mar, a bord del Pailebot Santa Eulàlia. L'alcalde, Jaume Collboni, els ha rebut al Portal de la Pau i preveuen arribar a la Font Màgica de Montjuïc, tot i la pluja que ha arrencat amb l'inici a les sis de la tarda. El batlle els ha ofert el pa i la sal com a símbol d'hospitalitat i benvinguda, i els ha lliurat les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases.

Collboni els ha demanat "la pau" al món per protegir els infants; que ajudin a "tenir cura" del planeta i a fer una ciutat "més justa i acollidora"; "més bonica i endreçada" i inclusiva per als infants. El rei Melcior s'assembla misteriosament al mag Lari, Gaspar té un aire amb la tinenta d'alcaldia Laia Bonet i Baltasar recorda al productor musical Olamide Adisa.

La cavalcada de Reis d'Orient a Barcelona ha estrenat dues carrosses, les dels reis Gaspar i Baltasar. Cadascuna ha estat inspirada en els paisatges dels seus llocs d'origen: Gaspar portava una comparsa amb diverses figures de camells, mentre la de Baltasar aboca als paisatges africans i anirà acompanyada de percussió en directe. Ha comptat amb la participació d'uns 1.200 voluntaris i s'hi han destinat 950.000 euros.



Els reis arriben a les capitals de les demarcacions catalanes

Els Reis d'Orient també han arribat a la resta de capitals de província. A Girona el Campament Reial s'ha ubicat al Parc de la Devesa, on gironins i gironines els han pogut veure de ben a prop, i a partir de les sis de la tarda seguir-los fins a La Copa, on se celebra el gran acte final. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en representació de la ciutat, ha donat la benvinguda a Ses Majestats.

A les sis també ha arrancat la Cavalcada a Lleida, a la plaça Ramon Berenguer IV, tot i la pluja inntermitet. S'ha fet un espectacle itinerant de més de 2 quilòmetres de llargada, amb 42 elements, 11 carrosses i 21 companyies i bandes. Els Reixos han arribat a la ciutat prop d'una hora abans a l'estació de Trens Lleida-Pirineus, on ja han estat rebuts per petits i grans, així com per l'alcalde Fèlix Larrosa. A les vuit ha arrancat la salutació dels Reis d'Orient dels del balcó de la Paeria.

A Tarragona han tornat a ressonar amb força les sirenes del Moll de la Costa per rebre a Ses Majestats els Reis d'Orient. Com és habitual, els monarques han arribat al Serrallo, el barri marítim de la ciutat, també en vaixell, per a després prosseguir amb la seva tradicional cavalcada. Un castell de focs els ha donat la benvinguda després d'adreçar-se als assistents, mentre l'alcalde Rubén Viñuales les claus de totes les cases de la ciutat per entregar regals aquesta nit.

En altres indrets els Reis d'Orient han arribat puntualment al migdia, com en el cas de Castelldefels (Baix Llobregat), on han de començar el seu periple des de la platja. Melcior, Gaspar i Baltasar han acabat la seva llunyana travessa fent un passeig a primera línia de mar, on els han rebut milers de famílies. A diferència d¡altres anys, Ses Majestats han arribat a cavall, en comptes de camell. Després han estat traslladats en cotxes d'època fins al castell de Castelldefels, on han descansat fins a l'inici de la cavalcada.

Diverses cavalcades cancel·lades per la pluja

La pluja ha obligat a cancel·lar les cavalcades de Reis de diversos municipis d'arreu de Catalunya. Els ajuntaments han traslladat la recepció de Ses Majestats a diferents equipaments coberts, per tal de poder mantenir bona part de la programació inicial. Per exemple, a Cabrils (Maresme) l'entrega de cartes es fa al pavelló municipal, mentre al Masnou (Maresme) l'arribada dels Reis s'ha anunciat amb uns coets des del parc de Vallmora, i la rebuda s'ha muntat al pavelló del Complex Esportiu.

El Masnou rep Ses Majestats al pavelló del Complex Esportiu del municipi. — Ajuntament del Masnou

Tampoc hi ha hagut cavalcada a Moià (Moianès), on l'ajuntament ha explicat que els Reis esperaran els infants a l'església del municipi. A Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), Ses Majestats han arribat directament a La Fàbrica, on els més petits poden entregar les cartes i la resta d'activitats es traslladen al Centre Cívic. A Seva (Osona) tampoc s'ha pogut fer la tradicional cavalcada de reis, que ha traslladat el campament reial a la Sala Polivalent. Tampoc a Dosrius (Maresme), on aquesta mitjanit ja s'havia anunciat que a causa de les previsions meteorològiques es farien les recepcions en diverses ubicacions.