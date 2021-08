Els risc de contagi de Covid entre els assistents als grans festivals d'aquest estiu es va disparar

Els assistents al Vida, al Canet Rock i al Cruïlla van tenir entre un 1,35 i un 2,6 més de possibilitats de contagiar-se amb Covid respecte la població que no hi va anar, segons es desprèn de les dades fetes públiques aquest dimecres pel Departament de Salut. De les 49.570 persones estudiades, hi va haver 842 contagis més que el seu grup de control en els 14 dies posteriors a la celebració. Els contagis, però, varien en funció de cada certamen. En el Vida el cribratge va ser el menys efectiu i l'increment de casos es va situar en el 2,4. Al Canet Rock, els testos d'antígens van impedir l'entrada de contagiats i el risc global es va fixar en l'1,8, mentre que el Cruïlla té el risc més baix, l'1,5, amb el cribratge més efectiu de tots tres.

L'anàlisi de les dades dels festivals-estudi s'ha fet seguint el procediment que ja es va impulsar per a les meses electorals, comparant els assistents amb una població de control aparellada per edat, sexe, zona de residència i estat immunitari.



La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha advertit que els festivals es van celebrar en un període de 10 dies de juliol, una circumstància que no en permet una "avaluació intermitja". Alhora, també ha volgut precisar que l'experiència prèvia dels estudis pilot es va fer amb una variant "molt menys transmissible".

D'aquesta manera, Cabezas ha reconegut que els festivals van tenir un "paper" en la transmissió del coronavirus, juntament amb "altres aspectes" que també hi han influït, com la variant Delta o el final de curs. "És complex d'explicar, però la realitat és complexa", ha precisat. En aquest sentit, però, ha volgut deixar clar que no es consideren esdeveniments "supertransmissors".



Per la secretària de Salut Pública ha defensat que actualment "se saben més coses" que fa unes setmanes. "A posteriori les coses sempre coses són més senzilles", ha assegurat. En aquest sentit, ha recordat que ja s'han aprovat noves limitacions "davant una situació epidemiològica com l'actual" que impedeixen els festivals amb el públic dempeus.