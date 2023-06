Els sindicats celebren el cessament de Cambray i dipositen esperances en Simó

Josep González Cambray ja no és conseller d'Educació. En el marc de la remodelació del Govern de la Generalitat fet pel president Pere Aragonès, l'executiu recupera Anna Simó per assumir aquesta cartera. Qui ja fou consellera -tot i que d'una altra àrea, Benestar- ha pres possessió en un breu acte al Palau de la Generalitat aquest dilluns a la tarda després del cessament de Cambray. El conseller ha plegat defensant que ha pres decisions "necessàries" i "valentes", però ha estat objecte de les crítiques sindicals.

Precisament els sindicats han celebrat el relleu al capdavant del Departament. Un dels més crítics amb Cambray ha estat la USTEC-STEs (IAC), que porta demanant la seva dimissió des que va anunciar l'avançament escolar el febrer del 2022. El principal sindicat del sector a Catalunya espera ara "més diàleg i escolta" amb els treballadors i la comunitat educativa, amb l'entrada de Simó.

La seva portaveu, Iolanda Segura, defensa que és el moment per reconduir mesures "imposades" com el calendari escolar. I és que es tracta d'un tema que marquen com a "crucial", ja que servirà per demostrar la voluntat de negociació i "canvi de dinàmica" de la nova consellera, segons sostenen.

La responsable considera que era un canvi "necessari". Retreuen a Cambray haver fet "una mala gestió de l'educació del país, tenir tot el col·lectiu i comunitat educativa en contra, essent el conseller més mal valorat i qüestionat". I ara veuen una oportunitat per emprendre un "full de ruta, un canvi de dinàmica i retornar al diàleg i la negociació".

En una línia similar s'ha posicionat la sectoridal d'Educació de CCOO, que espera que el cessament de Josep Gonzàlez-Cambray com a conseller comporti un "canvi radical" al Departament. També veu l'entrada d'Anna Simó com una ocasió "per reconstruir ponts i consensos".

El sindicat denuncia que l'etapa de Cambray ha estat marcada per "la imposició i el conflicte permanent" amb la comunitat educativa i recorda que fa "molts mesos" que en van demanar el cessament. Ara no volen destinar més recursos a parlar-ne i esperen "avançar en la millora de l'educació", per la qual cosa es mostren disposats a començar "un nou camí".

Això no obstant, en una roda de premsa, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha comentat els canvis com el d'Educació busquen "abaixar el soroll" a la comunitat educativa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que les modificacions anunciades aquest dilluns no són "importants" i no impliquen un "canvi d'estratègia".

Els màxims dirigents d'aquests dos sindicats que avui han comparegut conjuntament han considerat que el relleu del titular d'Educació era "evident" després de mesos de conflictivitat amb el professorat. Amb tot, han afirmat que la destitució no és una "victòria" sinó una "decisió" del president.

Per la seva part, Confederació General del Treball (CGT) Ensenyament encara ha reaccionat amb més contundència. "Obriu el cava, que avui brindem", ha piulat a Twitter, celebrant el cessament. El sindicat es compromet a treballar perquè el canvi de conseller "vagi acompanyat d'un canvi de polítiques educatives en benefici de l'educació pública".