Els sindicats d'educació i sanitat mantenen la vaga de la setmana vinent per la situació "insostenible" dels dos serveis públics. Així ho han expressat aquest dimecres representants de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya i USTEC a les portes del Parlament, on han presentat un manifest conjunt sota el lema "Salvem els nostres serveis públics!" i posant per escrit les situacions actuals dels dos sectors.

Per una banda, el sindicat majoritari de mestres i professors USTEC ha expressat que veu avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació, però no són suficients per desconvocar la vaga del dimecres i dijous vinent, que coincideix amb la de metges. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha reclamat incloure en l'acord altres aspectes com el pacte d'estabilitat pels docents interins, l'ordre del calendari educatiu o la reducció de dues hores lectives pels professionals majors de 55 anys.

En una atenció als mitjans davant el Parlament de Catalunya, Segura ha explicat que el Departament els ha fet arribar una nova proposta que s'ha de valorar en la reunió prevista per aquest dijous. Aquesta incorpora avenços tant pel que fa als estadis com als professors tècnics d'FP. Davant d'això, USTEC ha admès veure amb bons ulls la proposta, però ha afirmat que continuaran "demanant una mica més" i negociar altres aspectes "més enllà de l'àmbit pressupostari".

Preguntada sobre la possibilitat de desconvocar la vaga, la portaveu d'USTEC ha obert la porta a fer-ho "si s'arriba a un acord" en els aspectes comentats anteriorment. Tot i això, ha afegit que estan en un moment de preguntar al col·lectiu què vol fer, si pressionar en l'actual context de pressupostos o no.

Agrupar l'inici de curs a l'escola i a l'institut

En plenes negociacions amb els sindicats, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, dilluns va obrir la porta a què el curs vinent comenci el mateix dia per a infantil, primària i secundària i no en diferents dies com va passar al setembre, quan infantil i primària van començar el 5 de setembre i secundària el 7. Les dates serien "similars" a les de l'avançament d'enguany, mantenint per tant l'avançament de curs.

També va dir que una altra de les millores que es podria aplicar és "dotar de més contingut pedagògic" les tardes de setembre.



Vaga a favor dels serveis públics

La convocatòria de vaga d'Ensenyament de la setmana que ve coincideix amb les aturades ja convocades pel sector sanitari de Catalunya, impulsades per Metges de Catalunya. Segons va assenyalar Segura, la coincidència de dates pretén ser un crit d'alerta per "salvar dos serveis públics essencials".

Per la seva banda, la Mesa Sindical de Sanitat ha lamentat que el Departament de Salut no els hagi inclòs en les negociacions, com sí que ha fet amb Metges de Catalunya. A una setmana de la convocatòria, l'agrupació de sindicats insisteix a demanar "l'equiparació i millora" de les condicions de tots els treballadors del CatSalut. El portaveu de l'agrupació de sindicats, Xavi Tarragón, ha reconegut que, per ells, aquest punt "és el més important" per poder rebaixar la tensió dins el sector.

Els metges lamenten com la crisi derivada de la Covid ha demostrat que les successives retallades han provocat "una situació límit", que segons denuncien. Tarragón ha recordat que "Catalunya és el segon territori amb més mútues privades de salut".



Davant la convocatòria de vaga, la UGT de Catalunya ha exigit al Parlament un "gran pacte de país per a la sanitat pública". En un comunicat enviat aquest dimecres, el sindicat explica que començaran una campanya de sensibilització social amb el lema "La sanitat pública catalana s'està morint. Els professionals sanitaris estem de dol" i en què demanaran als professionals sanitaris que portin un braçal negre.

El sindicat reclama prendre "decisions urgents" per "treure la sanitat pública del coma induït" i alerta de l'"infrafinançament" que pateix. La UGT assenyala que aquesta "situació insostenible" de la sanitat pública catalana ha estat "agreujada per les polítiques de retallades, la falta d'inversió en equipaments, l'escàs pressupost i la manca de personal".