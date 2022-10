Els sindicats d'educació reprendran les mobilitzacions a partir de la setmana vinent perquè la negociació no avança

Els sindicats de l'educació preparen mobilitzacions a partir de la setmana vinent per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que plantejaven no avança, segons ha explicat en roda de premsa USTEC-STEs. Aquestes mobilitzacions seran unitàries i ja n'hi haurà la setmana vinent, tot i que USTEC no les ha avançat perquè es farà un anunci unitari.

El motiu és que la negociació és "inexistent", en paraules de la coordinadora d'acció sindical d'USTEC, Eli Pericas. Reclamen que es concreti el retorn de retallades en el pressupost del 2023 i que s'avanci en allò sense cost econòmic. Sobre la recuperació de l'hora lectiva, denuncien que el càlcul de docents s'ha fet a la baixa i reclamen recursos per cobrir totes les hores.

Els sindicats i el Departament d'Educació van signar a principis de setembre un acord pel qual es recuperar l'horari lectiu previ a les retallades per als docents tant de primària com de secundària. Llavors però es va dir que es donaven el primer trimestre de marge per continuar negociant la resta de punts que els van portar a les vagues del curs passat.



Aquest dimarts, USTEC ha denunciat en roda de premsa que aquesta negociació no està avançat i ha apressat el Departament a plantejar propostes concretes que es recullin en els pressupostos del 2023. Un projecte de comptes que des del sindicat han reclamat i al que asseguren que no han tingut accés, motiu pel qual desconeixen les prioritats en el seu àmbit.

Pericas ha explicat que hi ha decisions sobre fer mobilitzacions la setmana vinent i en ser preguntada sobre la possibilitat de noves vagues ha afirmat que per a USTEC "tot està obert". Malgrat tot, no s'aixecaran de la mesa de negociació.

Avançar en propostes concretes

Pericas ha assegurat que en les reunions que s'han mantingut no s'ha avançat "gens" i ha criticat que en aquestes hi havia tècnics però ni el conseller ni la directora general del Professorat. Una de les principals crítiques és que Educació no ha fet "cap tipus de proposta" sobre la resta de reivindicacions i, en alguns punts, "no ha donat marge de negociació".



Entre aquestes reclamacions hi ha un pacte d'estabilitat per al personal interí al marge del procés d'estabilització que està en marxa, avançar en l'FP tant pel que fa a l'equiparació salarial com amb una oferta adequada i retornar als sis anys el primer sexenni –que està a nou actualment-.

Pericas ha apuntat que en les medicacions fetes al juny es va proposar recuperar el primer estadi amb una partida d'uns 40 milions i s'ha preguntat on han quedat aquests diners ja que finalment no s'ha aplicat. També reclamen propostes sobre l'aplicació del nou currículum, sobre el que ha recordat que van demanar una moratòria; la retirada del decret de plantilles, que surtin al concurs de trasllats totes les places que no siguin propietat de ningú i una legislació que "blindi i reguli" la immersió lingüística, ja que asseguren que els centres que havien d'aplicar el 25% ho han de continuar fent tot i els canvis normatius introduïts.

Cobrir totes les hores per la reducció

L'aplicació de la principal proposta que va portar a l'acord, la recuperació de l'horari lectiu per al docents passant de 24 a 23 hores a primària i de 19 a 18 a secundària, també genera les crítiques del sindicat. I és que l'acord signat contemplava que la mesura s'apliqués a partir de l'1 de gener del 2020 i USTEC afirma que això va ser així perquè Educació ho va dictaminar.

Segons la USTEC, el propi Departament reconeix que farien falta 1.200 docents més per cobrir totes les hores

Més enllà de la concreció, USTEC ha reclamat també que es canviï la fórmula per la qual es calculen les dotacions de docents necessàries per cobrir cada hora i és que asseguren que l'actual fa un càlcul a la baixa. Educació va anunciar en un primer moment la incorporació de 3.500 docents al gener però Pericas assegura que el propi Departament reconeix que en farien falta 1.200 més per cobrir totes les hores que passaran a quedar lliures.



Per últim, USTEC ha explicat els resultats d'una consulta a uns 200 centres sobre l'avançament del calendari escolar. Els resultats mostren que gairebé un 74% fan una valoració negativa o molt negativa d'aquesta mesura, un 30% assegura que no tenia les plantilles completes a 1 de setembre i un 50% que no ha tingut temps per organitzar el curs. A més, més d'un 50% ha respost que personal del centre va haver de cobrir les tardes del setembre.