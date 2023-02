Els sindicats i la direcció d'Amazon arriben a un preacord per les condicions del tancament del centre de Martorelles

Després de setmanes d'intenses negociacions i diverses jornades de vaga, els sindicats i la direcció de la planta d'Amazon a Martorelles (Vallès Oriental) han arribat a un preacord per fer efectiu el tancament forçós del centre i el trasllat de l'activitat a Saragossa i El Far d'Empordà.

Les parts han acordat incrementar les places disponibles per a recol·locar uns 300 empleats al centre del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), 200 més dels que va anunciar al principi, així com una bonificació de 7.250 euros per als qui optin per anar als centres de Saragossa i El Far d'Empordà, i indemnitzacions de 33 dies més 375 euros per any treballat per als qui no s'acullin a cap de les dues opcions anteriors. A més, aquests últims cobrarien un altre pagament únic de 690 o 790 euros, segons la categoria professional.

Els representants dels treballadors han convocat aquest dimecres la plantilla a la planta de Martorelles per informar del preacord a una assemblea adaptada als diferents torns, a les 6:00 hores, les 12:30 hores i les 16:00 hores. Les votacions es duran a terme dijous i dissabte, també al centre vallesà.



Més de 800 treballadors

Amazon va anunciar a principis d'any que en els pròxims mesos tancarà el centre logístic de Martorelles, on treballen unes 800 persones, per traslladar l'activitat a Saragossa. La plataforma logística de la capital aragonesa havia d'obrir a mitjan de l'any passat, però finalment ho farà el proper març.

La multinacional compta ara mateix a Catalunya amb una plantilla de més de 7.000 persones, i a banda del de Martorelles, té centres al Prat de Llobregat, Castellbisbal i, a partir de l'abril, a El Far d'Empordà. Aquest darrer podrà donar feina a un total de 1.400 treballadors i estarà especialitzat en l'emmagatzematge i gestió de productes de petit format. A més, suma un centre de distribució a Barberà del Vallès, un Amazon Fresh, oficines corporatives i un hub tecnològic a Barcelona i diverses estacions logístiques al territori.