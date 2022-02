Els sindicats de l'ensenyament ocupen el Departament d'Educació en protesta pels canvis en el curs escolar

Els principals sindicats del sector de l'ensenyament han protagonitzat aquest dijous una protesta en contra dels canvis que el departament d'Educació vol executar en el pròxim curs escolar. Especialment pel que fa a l'avançament de l'inici de les classes que es preveu s'iniciïn el 5 de setembre en infantil i primària i el 7 per a la resta de cursos.

Concretament, un centenar de sindicalistes, convocats pels sindicats educatius USTEC, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps i la UGT, s'han concentrat aquest dijous a la Conselleria d'Educació per demanar la dimissió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per l'avançament del calendari que va anunciar. Els sindicalistes han ocupat l'interior de la conselleria per exigir una reunió amb Cambray.

Després de reunir-se davant l'edifici del departament, han corejat càntics com "Cambray dimissió, petit dictador" i "volem negociar", han ocupat durant uns minuts el vestíbul de l'immoble i al crit de 'doneu la cara' han pujat fins a la planta on hi ha el gabinet del conseller, que no es trobava a l'edifici.