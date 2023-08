Els sindicats mantenen la vaga escolar del 6 de setembre perquè la negociació amb Educació no avança

El sindicat dels treballadors i treballadores de l'ensenyament de Catalunya, USTEC-STEs (IAC), manté la convocatòria de vaga per al 6 de setembre, el dia que arrenca el curs escolar, perquè no s'ha aconseguit arribar a un acord amb Educació. L'anunci de l'aturada es va fer al juny, quan les negociacions amb la nova Conselleria no van tenir èxit.

Les demandes continuen fermes: reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l'equiparació dels sous per al professorat de l'FP i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.

El sindicat CGT i la Intersindical també s'han sumat a la convocatòria de vaga

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat a l'ACN que el sindicat i la nova consellera d'Educació, Anna Simó, no s'han reunit des del 30 juny. Dies abans d'aquella trobada eren optimistes i asseguraven que un acord abans que acabés el curs passat era possible, però la negociació no va donar fruit. Ara, tot i que Segura no preveu una gran mobilització "perquè és el primer dia" després de l'estiu, diu que servirà com a toc d'alerta.

"S'està menystenint el sentit de la negociació de forma deliberada i per nosaltres és una manera de dir que s'ha de comptar amb la comunitat educativa a l'hora de prendre decisions", ha afegit.

L'única solució per desconvocar la vaga, a la qual també s'hi han sumat els sindicats CGT i la Intersindical, seria que el departament "signés la proposta" presentada al juny. La portaveu ha expressat la seva falta d'expectatives respecte Educació, però que és "responsabilitat" seva "continuar batallant per un sistema educatiu públic de qualitat".

Què hi demanen a la proposta?

Hi havia tres punts de la proposta on ambdues parts estaven més properes: el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l'equiparació dels sous pel professorat de l'FP i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.

A banda d'això, USTEC també reclamava el comprimís d'Educació en dues qüestions més. D'una banda, mantenir oberta la negociació per canviar el nou calendari escolar que avança les classes, i de l'altra, la certesa que durant el primer trimestre es firmaria un nou pacte d'estabilitat per les persones que van quedar sense places en la darrera convocatòria del Concurs de Mèrits.