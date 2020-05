Els sindicats porten el Primer de Maig del carrer a les xarxes

El confinament de la població decretat per combatre la pandèmia de la Covid-19 ha traslladat la reivindicació del Primer de Maig del carrer a la xarxa, que s'ha omplert de missatges, fotografies i vídeos, en gran part de persones vinculades als sindicats. Gran nombre d'usuaris lamentaven que aquest seria el primer any que es perdrien les manifestacions al carrer pel Dia del Treballador i moltes publicacions anaven acompanyades d'himnes revolucionaris com la Internacional Socialista o el cant dels partisans italians 'Bella Ciao'. "En un 1 de maig confinat, ni mordasses ni cadenes", ha escrit un usuari que ha penjat una foto amb el lema "treball per a tothom, sous dignes, justícia social, igualtat de gènere, lluita de classes".

"Un any diferent, però no per això un dia menys important, en totes les situacions defensarem els drets i les llibertats dels treballadors", ha apuntat Alba Fité, delegada de la UGT, en el seu compte de Twitter.



Davant la impossibilitat de convocar concentracions al carrer, les organitzacions en defensa dels drets dels treballadors han animat els treballadors a participar en manifestacions virtuals en diferents plataformes i a diferents hores. Els sindicats majoritaris han demanat penjar vídeos a les xarxes al migdia, mentre que el sindicalisme alternatiu ha proposat als treballadors que treguin altaveus al balcó i connectin amb una emissió en directe de l'acte de la CGT, la IAC, COBAS, CNT, COS i SO de la tarda.

La Paqui Moreno, delegada sindical de la UGT a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha sigut una de les participants en aquesta manifestació virtual, a la qual s'ha adherit per reclamar "seguretat a la feina i equips de protecció individual (EPI) per tots més que mai".



"Aquest 1 de Maig és diferent, però com sempre els treballadors i treballadores estem on hem d'estar, fent sentir la nostra veu, dient que per sortir d'aquesta un altre model és necessari i que no es pot fer sense comptar amb nosaltres", ha escrit en un missatge a les xarxes el sindicalista de CCOO, José Martin.



Les proclames han anat dirigides, sobretot, contra la precarietat laboral i en favor dels serveis públics. Lluís Masó, un simpatitzant de la Intersindical assegurava en una piulada: "Alcem-nos contra un sistema que posa per davant els designis dels mercats als drets de les persones".



D'altres missatges, recordaven fets històrics lligats a la història del moviment obrer a Catalunya com al 100è aniversari de la mort del polític, Francesc Layret. És el cas de la Intersindical-CSC que acostuma a fer un homenatge al monument en honor l'advocat i defensor del moviment obrer que hi ha a la plaça Goya de Barcelona durant la jornada del Primer de Maig. "100 anys del seu assassinat i la lluita continua. Homenatge (en confinament) a Francesc Layret", ha apuntat Andreu Canuto, sindicalista de la Intersindical-CSC.

Els sindicats han fet bullir les xarxes des de primera hora d'aquest Dia del Treballador "excepcional". La UGT ha publicat diferents vídeos de les mobilitzacions d'anys anteriors assegurant que l'any que ve el sindicalisme "tornarà als carrers". En els canals oficials de CCOO a primera hora de dia han publicat un vídeo en defensa dels serveis públics i en el qual reivindiquen que en la sortida de la crisi de la Covid-19 "hauran de comptar" amb ells i amb tots els treballadors, narrat per l'actor Josep Maria Pou.



En lloc d'organitzar una mobilització virtual, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que volia convocar una manifestació per 50 persones que no ha estat permesa, ha muntat una taula rodona per abordar "l'actual situació de repressió social, política i sindical, i el futur del sindicalisme alternatiu".



D'altra banda, el sindicat CGT ha publicat un vídeo recopilatori de les accions que ha dut a terme al carrer aquest 1 de maig amb simpatitzants que s'han acostat, per exemple, al Departament de Treball, al Consorci d'Educació de Barcelona, a la seu de Foment del Treball, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa o a la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida.