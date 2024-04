Els sindicats de presons planten el Departament de Justícia en la primera reunió per abordar les condicions laborals

Els sindicats de presons, que han convocat una vaga el 26 d'abril i l'11 de maig, no s'han presentat a la reunió amb el Departament de Justícia prevista per aquest dimarts per parlar de millores laborals per als treballadors penitenciaris, en peu de guerra des de fa unes setmanes arran de l'assassinat d'una cuinera de Mas d'Enric a mans d'un reclús.

La reunió d'aquest dimarts havia de ser la primera trobada per parlar de les condicions laborals dels treballadors, després que a principis de mes es reprenguessin les negociacions entre sindicats i Departament i s'acordés la creació de dues taules de negociació: una per negociar les condicions econòmiques dels treballadors i una altra per a les mesures de seguretat. Sobre aquesta última temàtica es va celebrar una primera trobada dijous passat i va acabar sense acord.

La segona reunió tampoc ha acabat bé. De fet, una vintena de treballadors de presons s'han concentrat a les portes del Departament a Barcelona, des d'on han celebrat la plantada dels sindicats, amb qui s'havien mostrat crítics anteriorment per accedir a negociar. De fet, la setmana passada grups de treballadors van protagonitzar també protestes als centres penitenciaris de Brians 2 i Ponent per criticar la negociació dels sindicats amb el Govern.

Un d'aquests treballadors, Francesc, ha celebrat davant dels mitjans la no assistència dels sindicats a una trobada que ha assegurat que havia d'estar "buida de contingut". "Felicitem els sindicats perquè es posicionen on no havien d'haver sortit mai", ha manifestat.

Aquest funcionari ha posat en valor l'"esforç" dels sindicats per negociar però ha agraït que finalment no hagin acudit a la trobada d'aquest dimarts perquè ha considerat que el que vol l'administració és "guanyar temps en el seu calendari polític d'eleccions", dilatar el temps i garantir-se la pau social en període electoral. A més, ha plantejat que els sindicats no tenien un guió sobre la trobada ni cap proposta concreta per entrar a valorar. "L'honorabilitat, la integritat psíquica i física dels funcionaris i el dret a la vida no es negocien", ha manifestat.

Dimissions d'Ubasart i Calderó

Un cop més, els treballadors han exigit la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Ho han justificat assegurant que les persones que han portat "al conflicte" i a la primera mort d'un treballador en mans d'un intern no poden ser les mateixes que negociïn la fi d'aquest. "No són interlocutors vàlids", ha declarat.

Divendres vinent està convocada una nova reunió entre sindicats i conselleria per tractar temes de seguretat. Sindicats com CSIF ja han anunciat que no hi assistiran. Albert, treballador vinculat a aquest sindicat, ha considerat que les reunions convocades per Justícia són una "cortina de fum" per assegurar-se un mes electoral "tranquil". Aquest funcionari s'ha mostrat partidari d'esperar a que hi hagi un nou Govern per tornar a negociar.