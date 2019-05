Els socialistes s'aferren a Pedro Sánchez per guanyar vots per Barcelona i Brussel·les

Els socialistes volen referenciar-se marcant distàncies amb l'independentisme, també a Barcelona. De nou, però amb tota la plana major del seu partit, Jaume Collboni ha volgut sortir de l'ombra on l'ha deixat el cara a cara entre Ernest Maragall i Ada Colau: "A Barcelona, guanyarem perquè l’independentisme no sotmeti la ciutat de Barcelona. Ni per la porta de davant, com vol Maragall, ni per la porta del darrere, com vol fer Colau”. També ho han fet els seus homòlegs a les europees, qui es disputen les eleccions en un ajustat frec a frec a Catalunya amb les candidatures dels dos grans símbols de la repressió contra l'independentisme: Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. I per fer-ho, a pocs dies de les eleccions, els socialistes han portat la millor carta que tenen, Pedro Sánchez, qui ha compartit escenari amb tots ells.



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta ha obert la cita i no ha deixat escapar l’oportunitat de fer menció a la polèmica sobre la seva frustrada candidatura a presidir el Senat: “Veten una persona es pensaven que aturaven el nostre projecte. El sectarisme dels independentistes amb la complicitat de la dreta no ens aturarà. Volíem un president del Senat federalista catalanista i el tindrem. Aquí el tenim. Manuel Cruz!”. Qui no ha pogut venir, en canvi, ha estat la presidenta del Congrés, la també dirigent del PSC Meritxell Batet, a causa d'una reunió de la mesa de la cambra sobre la possibilitat de suspendre els presos electes.

Collboni: “Maragall és amic del senyor Torra. Jo sóc amic de Pedro Sánchez”.

Jaume Collboni també ha reivindicat el líder estatal del partit: “Gràcies Sánchez per ensenyar a tot el país que una nova Espanya, una nova Catalunya i una nova Barcelona, són possibles i estan a punt d’arribar”. En aquesta línia, Collboni s’ha reforçat en la seva distància amb les candidatures independentistes: “Maragall és amic del senyor Torra. Jo sóc amic de Pedro Sánchez”. I amb un cert to trumpista no intencionat, ha afegit: “Barcelona serà el primer. Els barcelonins i les barcelonines seran el primer. Mai subordinaré a Barcelona al procés independentista”.



De nou, l’alcaldable socialista ha situat el seu discurs traçant la dicotomia entre les candidatures d’ERC i Barcelona en Comú i la seva, sabedor de la més que probable tercera posició del PSC: “A Barcelona, guanyarem perquè l’independentisme no sotmeti la ciutat de Barcelona. Ni per la porta de davant, com vol Maragall, ni per la porta del darrere, com vol fer Colau”. Així mateix, ha volgut reivindicar la seva candidatura com la que suma “els progressistes, els catalanistes moderats i els patriotes de Barcelona”, i ha criticat la “inacció” de l’executiu de Barcelona en Comú enfront els governs socialistes, amb una clara al·lusió al passat maragallista (el socialista, és clar): “Si sóc alcalde, faré polítiques de transformació de veritat. Els hi demano confiança si volen tenir un bon govern. Un govern que doni seguretat, que torni a governar Barcelona, com s’ha fet sempre.

El procés català i el Brèxit, una "irresponsabilitat"



En el seu torn, el candidat del PSOE a les europees, Josep Borrell ha començat fent referència a un dels grans temes de les eleccions, qui sap si per corregir la seva criticada intervenció a un debat electoral on va fer unes declaracions sobre l’acord amb Turquia: “Va ser una solució per curar l’hemorràgia d’immigrants”. Aquest dijous, però, s’hi ha volgut adreçar en positiu i en clau nacional: “Diuen que l’immigrant és un perill i que hem de tancar les portes. Com podem pensar a Catalunya que l’immigrant és un perill? Quanta gent ha vingut migrant a Catalunya?”



Borrell també ha reivindicat l’espai de la Unió Europea en un discurs lligat a la política catalana, seguint amb la dinàmica d’una campanya que ha estat especialment marcada més per l’actualitat nacional que per l’europea: “És imprescindible que els europeus ens ajuntem més, perquè de la força ve la unió”. El cap de llista del PSOE ha criticat el Brèxit britànic, encara per resoldre, per allunyar-se del projecte paneuropeista, i l’ha connectat amb el procés català: “Com es van poder pensar des de Catalunya que podien sortir de la nit al dia, si els anglesos porten tres anys? És una irresponsabilitat. Hem d’estar més junts”.



Per la seva banda, el candidat socialista a liderar la Comissió Europea, Franz Timmermans, ha iniciat la seva intervenció alçant el “no passaran” en contra de les candidatures d’ultradreta, amb presència destacada a les institucions europees: “Nosaltres no mirem al passat. Mirem al futur. No permetem que guanyin aquests partits nostàlgics”. Timmermans també ha carregat contra l'independentisme: “Fora del marc legal, fora de l’estat de dret, no hi ha democràcia. No hi ha democràcia. No hi ha solució a res. Les lleis garanteixen els nostres drets i es canvien a través del diàleg per sumar majories”. I ha afegit un “visca Espanya!”, que no ha obtingut el retorn del públic.

Sánchez connecta el 28 d'abril amb el 26 de maig

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha posat l’accent en connectar la victòria aconseguida durant les eleccions generals amb aquest 26 de maig: “El passat 28 tots vam respirar tranquils. El PSOE tornava a guanyar les eleccions generals. Hi ha gent que considera que el treball ja està fet, però si volen que aquest avanç sigui més rotund encara, hem d’aconseguir molts escons al Parlament europeu i que a Barcelona tinguem un alcalde socialista”. També ha volgut ressaltar la importància del combat del canvi climàtic, lligant un dels temes estrelles de Brussel·les amb la contesa electoral a la capital catalana: “Necessitem aliats a Barcelona que creguin en la transició ecològica. Per això, necessitem votar Collboni”.



A més, també ha carregat contra l’independentisme pel veto a Iceta al Senat i ha relacionat la primera frustració socialista després de les eleccions amb la caiguda dels pressupostos de l’anterior, que no van rebre l'aval de les forces independentistes: “Van vetar justícia social. Van vetar Miquel Iceta. Sabeu per què sempre veten els socialistes? Perquè representem una Catalunya que vol Espanya i una Espanya que vol Catalunya. La diferència entre ells i nosaltres és que el que nosaltres considerem llar és una on hi cabem tots i totes”.