Els Surfing Sirles tornaran a actuar plegats 9 anys després en un concert el 30 de desembre a la Sala Apolo

Els Surfing Sirles tornaran a actuar plegats en un únic concert el 30 de desembre a la Sala Apolo. Després d'haver-se separat el 2013 per la mort d'un dels integrants del grup, la formació tornarà a pujar a l’escenari amb els seus temes. El grup català de punk-rock garatger ja va retrobar-se fa quatre anys.



Segons ha explicat el grup l'"espurna" que ha motivat aquest nou retorn als escenaris ha estat l’estrena del documental Material Sirles que es projectarà el dia 31 al festival In-Edit. El concert a l’Apolo comptarà amb Martí Sales, Xavi Garcia i Guille Caballero acompanyats per per Mau Boada i Joan Colomo, que ja van participar en l’última retrobada del grup l’any 2018.

"Fa un any la Lulu, el Roger i el Martí es van tancar a triar i remenar vídeos, àudios i mandangues boniques del septenni 2006-2013 i van parir el documental Material Sirles. Com que va quedar maco, van tenir moltes ganes que tothom el veiés i ara s'estrena a l'In-edit. Aprofitant l'avinentesa hem decidit fer un concert i celebrar-ho. Serà el 30 de desembre a l'Apolo. Ens fa molta il·lusió tornar a tocar aquelles cançons i encara ens en farà més si veniu a cantar-les amb nosaltres", han assegurat des del grup.

Pel que fa al documental Material Sirles: Un septenni realitzat per Lulu Martorell, s’estrenarà el dia 31 al Cinema Aribau. És un "remenat de vídeos privats, cridòries, entrevistes i concerts" del grup català. "Tan caòtic i efervescent com ells mateixos, condensa l'humor, la rauxa i la brillantor d'uns amics que cantaven als ionquis, a les pubilles i als 'punkis rumberos', i es fotien de déu i sa mare", han subratllat des de grup.