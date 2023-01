Els taxistes de Barcelona anuncien una nova convocatòria de vaga que coincidirà amb la d'ensenyament i sanitat

El sector del taxi ha anunciat una nova jornada d'aturades que afectarà Barcelona i la seva àrea metropolitana el 25 de gener en lloc del 31, com estava previst inicialment. La nova convocatòria, que durarà 24 hores i no quatre dies com s'havia dit en un inici, coincideix amb el primer dia de la vaga convocada pels sanitaris i docents, prevista pel dimecres i dijous vinent. Amb la nova data, si no hi ha cap canvi, les mobilitzacions no coincidiran amb la celebració del congrés audiovisual ISE.

Així ho ha anunciat Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. "Les negociacions amb el govern estan encallades i ens han mentit sobre les llicències VTC", ha dit. Tot plegat arriba després de la gran mobilització del dimarts, que va reunir centenars de taxistes per protestar contra les plataformes VTC com Free Now, a qui acusen de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET).

La xifra de llicències VTC que circulen per la ciutat de Barcelona també genera molta polèmica des de fa anys, ja que el sector del taxi acusa les plataformes com Cabify o Uber que operen amb aquests tipus de permisos d'"intrusisme". El dimecres el Govern va confirmar que hi ha 1.173 llicències VTC tenen permís per operar a Barcelona durant el 2023, perquè encara no ha caducat la moratòria de quatre anys que va permetre l'anomenat decret Ábalos. El total de llicències actives, però, és de 2.965.

Nova llei del taxi a Catalunya

Amb tot, el Departament de Territori, que també s'ha reunit amb les plataformes VTC tradicionals, que han exigit ser a la mateixa taula de negociació que el taxi, ha proposat crear una nova llei del taxi a Catalunya a llarg termini que substituirà l'actual per fer "justícia" al sector i donar resposta a les necessitats de la societat actual. El conseller Juli Fernández obre la porta a fer una excepció i ampliar el nombre de VTC que poden circular durant els grans esdeveniments, com ara el Mobile World Congress (MWC), en una fórmula que encara està per determinar.