Per 2.508 vots a favor i 2.177 vots en contra, els taxistes de Barcelona han decidit en la matinada d'aquest dijous desconvocar la vaga indefinida, que mantenien des del passat 18 de gener contra el decret anunciat pel departament de Territori de la Generalitat sobre la regulació del negoci de les plataformes de lloguer de vehicles amb conductor, com Uber o Cabify, coneguts com VTC.



Els treballadors del sector del taxi han decidit desbloquejar la Gran Via a partir de les 06.00 hores d'aquest dijous.

En la votació no es plantejava aquest cop l'aprovació de cap posició del sector del taxi en relació als VTC per negociar amb l'Administració, sinó que només es decidia el retorn al treball o el manteniment de la vaga.



Estaven cridats a participar taxistes amb llicències i assalariats i han votat gairebé uns 4.700 taxistes en sis urnes situades a la plaça Catalunya des de les 18 h. del dimecres fins a les 23.30 hores del dijous, quan s'ha començat a fer el recompte, que ha finalitzat a la 1.30 de la matinada del dijous amb un resultat molt ajustat.

La sisena jornada dia de vaga indefinida del sector del taxi a Barcelona ha estat tensa i conflictiva entre diferents agrupacions de taxistes, com a conseqüència de les discussions entre qui considerava que calia donar un vistiplau a la darrera oferta de la segons la qual els ens locals podrien obligar els VTC a contractar amb una hora d'antelació els serveis que presten, qui defensa que el temps d'antelació per contractar ha de ser de sis o més hores li qui pensa que qualsevol regulació és inútil, perquè el que caldria fer respectar és la norma segons la qual per cada trenta llicències de taxi només hauria d'existir una de VTC.



El conseller de Territori, Damià Calvet, ha defensat la "proporcionalitat" de l'última proposta de la Generalitat, mentre que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la proposta "és de sentit comú".

El nivell de crispació havia arribat fins el punt que el dirigent més conegut del comitè de vaga i representant de l'associació més nombrosa, Élite Taxi Alberto Álvarez, Tito, ha anunciat la seva dimissió, tot i que hores més tard, amb els ànims més calmats, ha seguit actuant com a portaveu.

Manifestació de taxistes / Élite Taxi

Des de l'Associació Taxi Companys, Pedro GarcÍa advertia que el retorn a la feina no implica la desmobilització del sector, i explicava a Públic que quan s'acabi la il·lusió sobre els efectes de la regulació al conjunt de l'Estat tornarà a posar-se de manifest el conflicte, perquè aquests dies el que ha passat, amb la vaga i les manifestacions a diferents punts de la ciutat, és que s'ha produït "una gran mobilització per demanar molt poca cosa".



Els taxistes d'aquesta associació assenyalen com un greuge comparatiu les diferències de cost entre una llicència de taxi i una de VTC i valoren en més de mil milions d'euros el "regal" que segons ells l'Administració ha fet a aquests darrers, tenint en compte el negoci de la revenda de llicències.

Disconformitat dels empresaris de les VTC

Un portaveu d'Uber ha assenyalat que, si s'aprova finalment l'anunciat pel departament de Territori de la Generalitat la seva companyia no continuarà prestant el seu servei a Barcelona.



El fundador de Cabify, Juan de Antonio, no obstant això, ha dit que "no cal precipitar" la decisió sobre la presència de la seva empresa a la capital catalana, però ha precisat que l'aprovació de la normativa proposada per la Generalitat seria com una expulsió.

Més conflicte a Madrid

A Madrid els taxistes han intensificat aquest dimecres les seves protestes, concentrades entorn del recinte firal de Ifema, on es celebra aquests dies la fira de Turisme Fitur. Protesta durant la qual la qual han resultat ferides lleus 11 persones, si més no, i un taxista ha estat detingut.



Durant la tarda, els taxistes madrilenys acordaven en assemblea seguir amb la vaga i les mobilitzacions fins a aconseguir una regulació satisfactòria dels VTC.

Posteriorment, diversos centenars de taxis han iniciat un "passeig per Madrid", que ha congestionat la zona dels recintes firals i la carretera de circumval·lació M-40, i ha dificultat la sortida de les persones que havien acudit a Fitur.



L'àrea de Ifema s'ha convertit, durant tota la jornada, en l'epicentre de les protestes, amb talls de trànsit, fogueres i confrontacions amb la policia.



Els reis, que han inaugurat Fitur, han accedit a Ifema per l'entrada nord -que havia estat buidada-, igual que en anys anteriors.

Centenars de taxistes, d'altra banda, han tallat un tram de la M-40 en tots dos sentits a l'alçada de la sortida 7.



Representants del Govern autonòmic madrileny i de l'Executiu espanyol han afirmat la seva disposició a negociar i han demanat que es busqui un equilibri entre tots dos sectors, Taxi i VTC.