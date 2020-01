Els taxistes i els conductors d'autobusos pressionen per millores laborals a les portes del Mobile World Congress

El Mobile World Congress (MWC) comença a apropar-se, i amb ell la convocatòria de mobilitzacions que aprofiten aquest congrés d'abast mundial per fer pressió per a les seves demandes. Un dels sectors que acostumen a sortir als carrers és el del taxi, que aquest dimarts ja ha demanat els permisos necessaris per convocar manifestacions i marxes lentes durant el MWC per exigir més controls sobre els vehicles amb llicències de lloguer amb conductor (VTC). Tot i això, les darreres negociacions apunten al fet que podran arribar a acords abans de convocar una vaga.



El director d'Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha explicat que ho fan per "guardar-se l'esquena" per si han d'acabar convocant aquestes protestes durant el saló internacional de tecnologia. La demanda central dels taxistes és que la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona obligui a complir amb la normativa aprovada l'any passat sobre els vehicles amb llicències VTC, que fixa un termini mínim de quinze minuts entre la contractació del servei i l'ús.

Aquesta norma volia acabar amb la competència deslleial entre vehicles VTC, que operen a empreses com Uber o Cabify, i el sector del taxi, i segons el municipi el termini és ampliable fins a una hora segons el que fixi el Govern municipal. És el cas de Barcelona, que va pautar la màxima espera permesa per diferenciar tot el possible entre els taxis i Uber i Cabify. No obstant això, els taxistes asseguren que no s'està controlant que es compleixi aquesta norma, pel que el problema segueix existint.



Els taxistes i les administracions es reuniran el pròxim dimarts 21 per veure si aconsegueixen apropar posicions i no cal arribar a convocar protestes. La decisió de demanar els permisos arriba després que Álvarez hagi estat multat amb 8.000 euros per la vaga de gener de 2019, també durant els dies previs al MWC, quan els taxistes van ocupar la Gran Via de Barcelona durant dies; protesta mitjançant la qual van aconseguir les regulacions sobre vehicles VTC. "Volen reprimir amb diners" ha denunciat Álvarez, qui ha anunciat que no pagarà la multa i que ho recorrerà.

Els treballadors dels busos negocien millores

Un altre col·lectiu del sector transports, els treballadors d'autobusos de TMB, també valoren la convocatòria d'una vaga, tot i que aquest dimarts la UGT, SIT i CCOO, majoritaris al comitè d'empresa, han optat per ajornar-la. En un comunicat emès aquest dimarts, els sindicats asseguren haver arribat al compromís de "revisar les reivindicacions plantejades" en el marc de la negociació del conveni.



"Amb aquest compromís, el comitè ajorna la decisió de convocar aturades per oferir una nova oportunitat a la direcció per resoldre les carències plantejades a la negociació del conveni", expliquen. Els treballadors es queixen que un 15% de la plantilla tenen contractes parcials, sobretot el cap de setmana, i que hi ha un 20% d'absentisme laboral que sobrecarrega la resta de la plantilla.



També consideren que la direcció ha fet una "mala previsió" de l'aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) perquè no s'ha augmentat el servei davant un hipotètic augment d'usuaris.