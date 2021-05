Els taxistes omplen el centre de Barcelona per exigir l'aplicació de la normativa VTC 

Centenars de taxistes s'han aplegat aquest dijous a primera hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per iniciar una marxa lenta pel centre de la ciutat fins a la Plaça Sant Jaume contra "les constants irregularitats" de Cabify, com per exemple incomplir la precontractació de 15 minuts, la circulació dels vehicles sense tenir cap servei contractat o no tenir visible l'adhesiu que indica el dia de descans, entre d'altres. A més, els conductors també reclamen la implantació urgent de l'aplicació pública per la contractació dels seus serveis i que, denuncien, acumula molt retard. A més, consideren que oferiria plenes garanties de gestió de les dades personals i tarifes regulades.

La marxa lenta -que ha estat convocada per tots els sindicats i associacions del sector- ha començat a la Plaça Espanya i recorrerà la Gran Via, el carrer Balmes, el carrer Pelai, la Plaça Catalunya i el carrer Fontanella i fins a Via Laietana, on els conductors estacionaran els seus vehicles i continuaran a peu fins a la Plaça Sant Jaume.



Tot i que la marxa va ser convocada fa dies contra les pràctiques de Cabify, el sector del taxi també té Uber en el punt de mira des que aquesta primavera va tornar a la ciutat, aquest cop com a aplicació de taxis i no com a VTC. La multinacional californiana opera des de fa poques setmanes amb la tarifa 3, que és la tarifa tancada abans d'efectuar el servei i amb la qual ha d'operar d'acord amb l'IMET. Tot i així, Uber ha captat pocs conductors per la pressió dels taxistes als companys que s'hi volen adherir, segons la plataforma.

Aquesta situació ha portat aquesta setmana al director general d'Uber a Espanya, Juan Galiardo, a presentar una denúncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència contra Élite Taxi i Taxi Project per promoure una "campanya d'amenaces, boicot i intimidació" contra els conductors que s'han volgut adherir a la companyia. Per la seva banda, el coordinador de Taxi Project i portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, va replicar amb l'anunci d'una querella per calúmnies als jutjats.