Els territoris que passen a la fase 1 poden obrir comerços, terrasses i hotels a partir de dilluns

Les unitats territorials que avancin cap a la fase 1 del pla de desescalada a partir de demà podran reiniciar l'obertura del petit comerç i de les terrasses de bars i restaurants amb un aforament màxim del 50%, així com l'obertura d'hotels i allotjaments turístics. Així mateix, qui visqui en un d'aquests territoris podrà anar a la segona residència -en el cas que en tingui- sempre que s'ubiqui a la mateixa regió sanitària. En el cas de Catalunya, les tres regions que passen a la fase 1 demà són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu - Aran.



Passar a aquesta nova fase significa que aquestes zones podran obrir els comerços minoristes i serveis professionals, l'espai d'activitat sigui igual o inferior als 400 metres quadrats, de manera que s'exclouen els grans parcs comercials, i hauran de respectar un aforament màxim del 30%. A més, hauran de comptar amb un horari preferent per als majors de 60 anys.



Pel que fa a les terrasses dels establiments hostalers, podran obrir amb una capacitat màxima del 50% respecte al seu aforament habitual, després d'ampliar aquest percentatge des del 30% inicialment plantejat després de les recomanacions que el sector li ha fet arribar a Govern. A cada taula o agrupació de taules hi podrà haver com a màxim 10 persones, que, a més, hauran de respectar la distància interpersonal, seguint les mateixes pautes que aquest fase permet per al conjunt de la població.

Reobertura de mercats ambulants

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que els ajuntaments podran començar a obrir els mercats a l'aire lliure, com els mercats de venda de fruites i hortalisses, sempre respectant una limitació inicial del 25% dels establiments habituals.



Pel que fa al sector turístic, Illa va recordar que els hotels i la resta d'establiments turístics podran tornar a obrir, sempre que les zones comunes romanguin tancades, encara que els seus serveis de restauració seran per a ús exclusiu dels seus clients. Així mateix, es prohibeix l'ús d'spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques o sales d'esdeveniments en els hotels, encara que es permeten les activitats de turisme actiu i de natura a grups de fins a deu persones.



En canvi, el Govern espanyol va rectificar i permetrà anar a una segona residència a la mateixa regió sanitària des de la fase 1. La llibertat de circulació dins de les regions que dilluns entren en la fase 1 de la desescalada permetrà als seus habitants desplaçar-se a segones residències dins dels límits provincials i també allotjar-se en hotels d'aquest territori.