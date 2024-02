Els tractors tornen a les carreteres per bloquejar Mercabarna i el port de Tarragona, amb talls a l'N-II i l'AP-7

Després de la històrica arribada a Barcelona d'uns 2.000 tractors la setmana passada, els pagesos tornen a sortir a les carreteres catalanes per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció i la competència deslleial d'altres països. Aquesta vegada, convocats per Unió de Pagesos, portaran les seves protestes a Mercarbarna, el principal mercat majorista de Barcelona i d'Europa en volum de comercialització dels aliments frescos; i al port de Tarragona.

A Mercabarna, els tractors hi arriben en columnes des del Baix Llobregat i l'Anoia, mentre que al port de Tarragona ho faran des de diverses localitats de la demarcació, com Valls, Reus i el Morell; o l'Aldea i Falset, entre d'altres. També preveuen participar-hi des de Lleida, les Borges Blanques i Tàrrega, però en vehicles. Les marxes lentes des de diversos punts cap a aquestes dues ubicacions provoquen congestions al tram sud de l'AP-7, a la C-51 direcció Valls i a l'A-2 entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca.



Els pagesos gironins han aconseguit tallar l'AP-7 en els dos sentits a l'altura de Pontós (Alt Empordà), just on l'autopista creua per dalt l'N-II, que s'ha bloquejat des de primera hora del matí. Els agricultors han entrat a la calçada, on han entravessat troncs, pneumàtics i cables i els han calat foc. Al voltant dels agricultors gironins es manté un dispositiu d'agents de la Brigada Mòbil dels Mossos.



Els pagesos de la Catalunya Central tenen previst concentrar-se a l'eix transversal, a l'alçada de Vic. A banda, dimecres al vespre, entre les vuit i la mitjanit, es duran a terme marxes lentes i talls a l'N-420 i C-12, a l'alçada de Móra d'Ebre i Móra la Nova

Què reclamen i què han aconseguit?

Amb les noves mobilitzaicons, els pagesos posen de nou sobre la taules les seves principals reivindicacions, com la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o al competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. La setmana passada ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on dimecres es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

L'endemà dijous, una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, comuns i Cs es va segellar en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar divendres que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.