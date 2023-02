Els treballadors d'Amazon a Martorelles bloquegen els accessos a la planta en la primera jornada de vaga

Els treballadors de la planta d'Amazon a Martorelles (Vallès Oriental) han iniciat aquest dimecres una vaga de disset dies per protestar contra el tancament i trasllat de l'activitat a Saragossa i El Far de l'Empordà (Alt Empordà). Les mobilitzacions tenen com a objectiu condicionar les negociacions amb la direcció.

Durant la primera jornada d'aturades, a primera hora del matí, gairebé tota la plantilla ha bloquejat els accessos a la nau de Martorelles. Pocs minuts després d'un quart de vuit del matí, però, una part de la protesta s'ha traslladat als magatzems del Prat de Llobregat.

Els treballadors entenen que la vaga és l'única opció que els deixa la multinacional, a qui acusen de no voler avançar en les negociacions. "Sempre hem donat el 200% aquí i ho seguirem fent", assegura la presidenta del comitè d'empresa, Esther Rodríguez, qui lamenta que en la darrera trobada amb la companyia, aquest dimarts, no hi han hagut canvis substancials després d'hores de reunions.

Rodríguez diu que l'objectiu és donar una mala imatge de l'empresa allà on més mal es pot fer. Al Prat de Llobregat, la planta és un magatzem full fillment des d'on es fan els enviaments directament al client.

Més de 800 treballadors

Amazon va anunciar la setmana passada que en els pròxims mesos tancarà el centre logístic de Martorelles, on treballen unes 800 persones, per traslladar l'activitat a Saragossa. La plataforma logística de la capital aragonesa havia d'obrir a mitjan de l'any passat, però finalment ho farà el proper març.

La multinacional compta ara mateix a Catalunya amb una plantilla de més de 7.000 persones, i a banda del de Martorelles, té centres al Prat de Llobregat, Castellbisbal i, a partir de l'abril, a El Far d'Empordà. Aquest darrer podrà donar feina a un total de 1.400 treballadors i estarà especialitzat en l'emmagatzematge i gestió de productes de petit format. A més, suma un centre de distribució a Barberà del Vallès, un Amazon Fresh, oficines corporatives i un hub tecnològic a Barcelona i diverses estacions logístiques al territori.