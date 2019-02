Els treballadors del Metro mantenen la vaga per la crisi de l'amiant

Els treballadors del Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) mantenen la convocatòria d'aturades de dues hores per torns del 25 al 28 de febrer per protestar contra l'exposició dels treballadors a l'amiant, coincidint amb el cap de setmana del Mobile World Congress (MWC). Les mediacions amb la Conselleria de Treball no han suposat "cap apropament de postures", segons han informat fonts d'UGT a Europa Press.



Els treballadors critiquen a TMB per la gestió de la crisi de l'amiant que, segons afirma el comitè d'empresa de la companyia, va provocar la mort d'un treballador jubilat a causa de l'exposició i ha causat afectacions pulmonars a 150 empleats: "Asseguren que no estem exposats, però la veritat és que encara no tenim un mapa complet dels punts en els quals hi ha amiant. Els mateixos tècnics de prevenció de l'empresa ho reconeixen", destaquen fonts sindicals.



Els sindicats exigeixen la retirada de tots els elements amb amiant, que l'empresa reconegui tots els treballadors afectats i analitzi tots els trens per assegurar-se que no n'hi ha cap que contingui rastres d'aquest material. TMB ha detectat presència d'amiant a la pintura dels baixos de 38 dels 109 vagons analitzats, però la companyia manté que no hi ha riscos ni per als treballadors ni per als passatgers.



La mediació d'aquest dilluns amb la Conselleria va acabar sense acord, raó per la qual es reprendran les negociacions durant el matí d'aquest dimecres. La presidenta de TMB i regidora de mobilitat a Barcelona, Mercedes Vidal, va assegurar durant les últimes comissions d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que la gestió de l'empresa de la presència d'amiant al Metro "no era una qüestió objecte de negociació, perquè l'amiant és una qüestió que està totalment protocolitzada".

Riscos de l'amiant

L’amiant és un producte mineral d’una gran durabilitat i de cost reduït, molt resistent a la calor, a l’abrasió i a la tracció. Les seves característiques el van convertir en un material molt utilitzat en la construcció i en la indústria i avui encara se’n fa un ús habitual en països del sud. Alguns dels seus derivats, com el fibrociment, van fer-se omnipresents durant dècades a casa nostra. El 2000, la UE va decretar la prohibició de la producció i la comercialització de l’amiant i de productes que en continguin, però el Govern d’Aznar va demanar una moratòria de dos anys i a l’Estat espanyol no va aplicar-se fins al 2002. Ara bé, encara avui arreu es troben productes que contenen amiant, per exemple en nombroses teulades o canonades o, com s'ha comprovat, en vagons del metro.



Els riscos per a la salut apareixen amb la inhalació de les fibres d’amiant. Les afectacions que provoca són fonamentalment respiratòries i les principals poden agrupar-se en tres tipus: l’asbestosi o fibrosi pulmonar, que és una malaltia dels pulmons d’evolució lenta i que ocasiona insuficiència respiratòria; el mesotelioma o tumor de pleura, que és un càncer exclusivament derivat de l’amiant i que té una esperança de vida molt curta, i el càncer de pulmó. Ara bé, nombrosos experts també vinculen l’amiant amb l’aparició d’altres formes de càncer. Les fibres poden estar dècades allotjades a l’organisme abans que es desenvolupi una d’aquestes patologies, que tenen un període de latència d’entre 20 i 40 anys. Això explica per què encara avui apareixen nous casos de persones afectades.