Els treballadors de la Nissan exigeixen plans de futur per a les plantes catalanes amb una marxa lenta de cotxes

Els treballadors de les plantes de Nissan a Catalunya han iniciat a les 10.30 hores d'aquest dijous una marxa lenta de vehicles per a protestar contra el tancament de les plantes catalanes de la companyia japonesa. Centenars de cotxes han sortit des de les factories de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en direcció cap a Barcelona, concretament l'avinguda Diagonal de la capital catalana, on han confluït al consolat del Japó.

Es tracta de la quarta mobilització dels treballadors després de l'anunci del tancament de les plantes del passat dijous i la primera amb vehicles. En declaracions a Europa Press, el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, ha demanat la implicació de tots els actors i que els assignin nous vehicles: "Tenint producció som rendibles".



"Som pioners en la matèria, la (furgoneta) NV200 elèctrica es fabrica a nivell mundial, els taxis de Nova York són nostres, fabriquem amb qualitat", ha defensat. "Això cal revertir-ho. Això ha de tenir futur. Realment som competitius perquè ho hem demostrat", ha insistit. Vicente ha afirmat que després de l'anunci del tancament "la classe política s'ha posat les piles", cosa que, ha afegit, els dóna alè.

Part dels cotxes de la marxa lenta han entrat a Barcelona a quarts de 12 per l'avinguda Meridiana, omplint l'accés a la ciutat des de l'Àrea Metropolitana Nord. També ho han fet els manifestants a quatre rodes per la Gran Via de les Corts Catalanes en direcció a la plaça Espanya. Els conductors han tapat amb cartells i adhesius el logotip de Nissan dels seus cotxes com a senyal de protesta. A la marxa, s'hi han sumat altres organitzacions com el sindicat Élite Taxi. Diversos assistents comparteixen vídeos i fotografies de l'entrada a la ciutat per les xarxes socials.



Des que fa una setmana la direcció europea de Nissan va anunciar el tancament de les plantes a Catalunya per la seva baixa producció i com a fruit de repartiment dels mercats entre les altres marques de l'Aliança- Renault i Mitsubishi- els treballadors de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu han dut a terme diverses protestes. La decisió implicarà deixar sense feina uns 3.000 treballadors directes i més de 20.000 d'empreses auxiliars, segons els sindicats.