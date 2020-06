Els treballadors de Nissan exigeixen plans de futur per a les plantes catalanes amb una marxa lenta d'un miler de vehicles

Els treballadors de les plantes de Nissan a Catalunya s'han manifestat aquest dijous amb una marxa lenta de vehicles per a protestar contra el tancament de les plantes catalanes de la companyia japonesa. Un miler de cotxes, segons la Guàrdia Urbana, han sortit des de les factories de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en direcció cap a Barcelona. Les tres columnes han confluït a l'avinguda Diagonal de la capital catalana, a l'alçada del despatx d'advocats Garrigues, que assessora la direcció de Nissan Motor Iberica i que ha acceptat ajudar l'empresa a tancar la planta, segons els treballadors.. En aquest punt, uns 700 concentrats han fet un acte de protesta.



Uns cinquantena d'agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) ha custodiat l'entrada de l'edifici. La concentració tenia la intenció de visibilitzar que el conflicte "té noms propis" a banda de les direccions de l'aliança i d'advertir als que col·laborin amb l'empresa japonesa que "aniran a per ells", segons recull l'ACN.

"Si algun d'aquests pocavergonyes es pensaven que deixarien 20.000 famílies al carrer i no passaria res, estan molt equivocats. Això és només el principi", ha dit el representant de CCOO al comitè d'empresa, Miguel Ángel Boiza, davant de les portes del despatx. "No podran dormir a la nit, els bufarem la nuca perquè vegin que això no serà fàcil. No pararem", ha afegit, una arenga a la qual els concentrats han respost amb crits de "La pròxima visita serà amb dinamita". En acabar els discursos, els manifestants han encès una traca de petards davant del bufet.

Es tracta de la quarta mobilització dels treballadors després que la direcció europea de Nissan anunciés la setmana passada el tancament de les plantes a Catalunya per la seva baixa producció i com a fruit de repartiment dels mercats entre les altres marques de l'aliança -Renault i Mitsubishi. La decisió implicarà deixar sense feina uns 3.000 treballadors directes i més de 20.000 d'empreses auxiliars, segons els sindicats. En declaracions a Europa Press, el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, ha demanat la implicació de tots els actors i que els assignin nous vehicles: "Tenint producció som rendibles".



"Som pioners en la matèria, la (furgoneta) NV200 elèctrica es fabrica a nivell mundial, els taxis de Nova York són nostres, fabriquem amb qualitat", ha defensat. "Això cal revertir-ho. Això ha de tenir futur. Realment som competitius perquè ho hem demostrat", ha insistit. Vicente ha afirmat que després de l'anunci del tancament "la classe política s'ha posat les piles", cosa que, ha afegit, els dóna alè.

Els conductors han tapat amb cartells i adhesius el logotip de Nissan dels seus cotxes com a senyal de protesta. A la marxa, s'hi han sumat altres organitzacions com el sindicat Élite Taxi. Diversos assistents han compartit vídeos i fotografies de l'entrada a la ciutat per les xarxes socials.



Entre els treballadors que s'han mobilitzat hi havia el Cristian, de 36 anys, i el Jordi, de 41 anys, que treballen a la planta de pintura. "Si no s'intenta, mai se sabrà si el tancament és reversible. Ara mateix estem molt units", ha assegurat el primer. "El nostre propòsit és que cap família es quedi al carrer. L'únic que demanem és poder treballar", diu el segon, que creu que la millor sortida per la fàbrica seria apostar per la producció de vehicles elèctrics amb una companyia que acceptés donar feina a tots els treballadors directes i indirectes.