Els treballadors de Nissan rebutgen cedir davant l'empresa, mantindran la vaga i ultimen la demanda judicial

La possibilitat que la plantilla de Nissan presenti una demanda col·lectiva contra la companyia pren força. Així s'ha anunciat en una assemblea que s'ha celebrat aquest dissabte a Montcada i Reixac en què han participat centenars de treballadors, més de 500 segons CCOO. La trobada, arriba després que aquest divendres per la nit es trenquessin les negociacions entre la direcció i els representants sindicals, i la multinacional fes la seva "última oferta". El comitè d'empresa acusa la companyia d'estar "imposant" la seva voluntat. Reclama un pla d'industrialització, unes indemnitzacions justes i que no s'acomiadi cap empleat mentre la planta segueixi activa. Alhora, fan una crida perquè les administracions intervinguin i adverteixen que mantindran els piquets. Els treballadors han decidit mantenir la vaga actual, la retirada de la qual exigeix la direcció de l'empresa per arribar a un acord.

L'assemblea s'ha celebrat aquest dissabte després que la pròrroga de la darrera reunió del període de consultes sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Nissan entre la direcció i els sindicats va acabar sense acord la matinada de divendres passat. L'empresa va entregar la seva última oferta als sindicats i els ha donat temps a valorar-la fins dimarts que ve. La proposta preveu ajornar el tancament de les plantes de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca fins a finals del 2021, un augment de les indemnitzacions i que els menors de 50 anys que sortissin a partir de l'1 de gener del 2021 tinguessin prioritat per incorporar-se a l'empresa que ocupés el lloc de Nissan a Barcelona.

La companyia ofereix un acomiadament amb indemnitzacions equivalents de fins al 85% del sou als treballadors de la companyia majors de 54 anys; del 70% d'entre els que tenen 50 i 53 anys i una indemnització d'entre 45 i 33 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats per als menors de 50 anys. Un plantejament per sobre del mínim legal en cas que els acomiadaments es facin sense acord que és de 20 dies per any treballat i un topall de 12 mensualitats. Els sindicats han rebutjat la proposta i un dels principals esculls és el fet que l'empresa vulgui començar els acomiadaments en pocs mesos i la falta d'un pla de reindustrialització que permeti garantir els llocs de treball. Els treballadors demanen que Nissan s'impliqui més en l'elaboració d'aquest pla que permeti substituir l'activitat industrial a les actuals plantes de la companyia.

Boiza (CCOO): "No acceptem aquesta proposta, el que volem és negociar, no imposar. Si és així, ens n'anirem al conflicte"

"No acceptem aquesta proposta, el que volem és negociar, no imposar. Si és així, ens n'anirem al conflicte", ha assegurat a la sortida de la reunió el delegat de CCOO al comitè d'empresa, Miguel Àngel Boiza. "Seguim sense reconèixer el procés i l'impugnarem. Sempre hem dit que s'ha iniciat amb un frau total per les formes i el mètode i estem convençuts que podem guanyar el judici tot i que era la nostra última opció i seguim pensant que el millor és arribar a un acord", ha dit. Els treballadors confien que les administracions instin Nissan a escoltar les demandes de la plantilla.

Nissan: "És l'oferta final, no hi haurà més negociacions"

Torres (Nissan): "Les diferències són insalvables, sobretot en la part econòmica"

Per la seva part, la direcció de Nissan ha posat la pilota sobre la taula dels treballadors després del trencament de les negociacions i de presentar la que defineix com a última proposta als sindicats que té com a data límit el 4 d'agost. "És la nostra oferta final, no hi haurà més negociacions", ha assegurat el responsable d'operacions industrials a Nissan Ibérica, Frank Torres. "Les diferències són insalvables, sobretot en la part econòmica. Si la part social rebutja aquesta darrera proposta, l'empresa haurà de continuar amb els procediments que marca l'article 51", ha confirmat Torres. "Els treballadors haurien de recapacitar. Aquesta última oferta està molt i molt per sobre del que marca la llei", ha insistit el directiu encarregat del tancament de Nissan a Catalunya.