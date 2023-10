Els treballadors de Roca aproven l'ERO per a 168 persones, un 20% de la plantilla

Els treballadors de l'empresa Roca han aprovat l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) plantejat per la direcció de l'empresa i consensuat amb els sindicats per la fàbrica de Gavà-Viladecans (Baix Llobregat). Divendres passat, sindicats i direcció de Roca acordaven prejubilacions voluntàries a treballadors de més de 53 anys per a 168 persones, un 20% de la plantilla.

La proposta ha tirat endavant amb 345 vots a favor i 15 en contra, sense cap vot nul. Hi han votat així un total de 360 persones, d'un cens de 388.

Les condicions acordades la setmana passada inclouen un 90% del sou i una revaloració anual de l'1,5%. Si no s'arriba a la xifra pactada, es podrà obrir la porta a la sortida voluntària de menors d'aquesta edat, amb indemnitzacions de 42 dies per any treballat amb un topall de 32 mensualitats.

Segons els sindicats, l'empresa s'ha compromès a mantenir l'ocupació a la planta de Gavà-Viladecans i a fer-ne un centre de referència "d'àmbit mundial". En cas que es donessin condicions que impedissin el manteniment de l'ocupació, l'empresa mantindrà les mateixes condicions pactades a l'expedient fins al 31 de desembre del 2027, segons apuntava divendres passat CCOO.

"Obligada" per les vendes i les previsions

La planta del Baix Llobregat compta amb uns 700 empleats, dels quals 168 estan afectats. Es tracta de personal de seccions "menors" de mampares, mobles i productes de composite.

L'empresa justifica que s'ha vist "obligada" a prendre la mesura de l'ERO pel descens de les vendes dels últims anys, després que el 2022 el seu benefici baixés un 76%, fins als 42 milions d'euros. També ho atribueix a les "previsions negatives" de cara als pròxims mesos.