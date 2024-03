Els treballs d'excavació al Mercat de l'Abaceria deixen al descobert les restes d'una antiga fàbrica tèxtil

Els treballs d'excavacions i cates de prospecció arqueològica a les obres del Mercat de l'Abaceria de Barcelona, a la Vila de Gràcia, han deixat al descobert diverses estructures de l'antiga fàbrica tèxtil Puigmartí, una cotonera del segle XIX. Els equips d'arqueòlegs que treballen a la zona documenten les restes trobades, bàsicament estructures de la maquinària de l'antiga indústria. Era una de les fàbriques més importants de l'època dedicada a la indústria del cotó que va arribar a donar feina a 800 persones.

Les restes localitzades ocupen pràcticament tota la superfície del solar i corresponen a una part de l'edifici principal de la fàbrica, el sector septentrional amb construccions i edificis annexos i el pati de la fàbrica. Aquests treballs de documentació arrencats fa dues setmanes s'allargaran fins a principis d'abril.

Durant una visita a les obres del Mercat de l'Abaceria al barri de la Vila de Gràcia, l'equip d'arqueòlegs han recordat que ja tenien constància que en el subsol de l'obra hi havia un conjunt d'estructures relacionades amb l'antiga fàbrica cotonera i rasses agrícoles d'etapes anteriors.

Fins ara, l'equip d'arqueòlegs no ha trobat cap indici que porti a pensar que la fàbrica tenia algun subterrani, una possibilitat pel tipus d'edifici que era. "Fins que no retirem el paviment principal de la nau i ho puguem trobar o fins que veiem una escala no ho podrem afirmar", ha recordat la directora de la intervenció arqueològica al Mercat de l'Abaceria, Patricia Pinyol.

Abans de l'inici de les obres del mercat, l'any 2021, ja es va fer un estudi arqueològic per detectar possibles restes patrimonials en aquest solar i es va documentar un conjunt d'estructures relacionades amb l'antiga fàbrica cotonera Puigmartí, més coneguda com a Vapor Nou.

El passat tèxtil de Barcelona

La fàbrica es va aixecar en aquesta zona a partir de 1839 però va ser destruïda per un incendi el 1876. Els treballs també van permetre documentar un conjunt de rases de vinya d'una etapa anterior que podrien pertànyer als segles XVII-XVIII.

Amb el coneixement d'aquestes restes, a finals de febrer han arrencat els treballs actuals conjunts entre l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i el servei municipal d'Arqueologia per poder-les documentar.

Era una de les fàbriques més importants de l'època dedicada a la indústria del cotó

El solar en qüestió està ubicat a la Travessera de Gràcia, 186 i ocupa un espai de 3.860 metres quadrats i s'inclou en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric. Qualsevol actuació que s'hi faci ha d'estar condicionada per una intervenció arqueològica preventiva, que és la que ja va permetre detectar aquestes restes.

El Mercat de l'Abaceria Central es va inaugurar el 1892 en els terrenys on hi havia la fàbrica de l'industrial Francesc Puigmartí i Caparà, el Vapor Nou. Es tractava d'una de les més importants de l'època dedicada a la indústria del cotó que va arribar a donar feina a 800 persones.

Després de l'incendi que la va arrasar es va desmantellar la fàbrica per construir el mercat. Només en va quedar en peus una de les xemeneies, situada a la plaça del Poble Romaní.