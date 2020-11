Els tres acusats per l'atemptat del 17-A neguen la seva participació en una tensa primera jornada del judici

El judici pels atemptats jihadistes del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils ha començat aquest dimarts al matí a l'Audiència Nacional, a la seu de San Fernando de Henares, davant d'una important expectació mediàtica. Hi ha tres acusats que s'enfronten a penes d'entre 8 i 41 anys de presó, demanades per la fiscalia, i a penes superiors sol·licitades per acusacions particulars que representen les víctimes i els seus familiars. El judici durarà almenys fins a mitjans de desembre.

Mohamed Houli, el principal acusat del judici pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, s'ha negat a declarar, s'ha ratificat "en totes les declaracions" fetes anteriorment i ha manifestat que se sent penedit. El membre de la cèl·lula de Ripoll que va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar ha recordat que "sempre" que se li ha demanat declarar ha accedit a fer-ho, que ha tingut "voluntat de col·laborar" i que fins i tot va declarar voluntàriament. La fiscalia ha argumentat que Houli es va contradir en les declaracions i com a prova ha fet reproduir diversos vídeos del xalet d'Alcanar on se'l veu preparant explosius. Posteriorment, a preguntes de la defensa ha reiterat el penediment, però no ha volgut declarar més.

En el primer vídeo que ha fet reproduir la fiscalia l'acusat apareix fabricant explosius al xalet d'Alcanar. En altres vídeos, un dels terroristes s'emprovava una armilla explosiva. Amb aquestes imatges, la fiscalia ha volgut provar que Houli formava part de la cèl·lula terrorista de joves de Ripoll articulada a l'entorn de l'imam Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell de la trama, i va participar activament en la planificació dels atemptats i en el trasllat dels materials explosius a la finca de l'urbanització Montecarlo d'Alcanar Platja.

Segons la fiscalia, Houli hauria participat en l’elaboració, fabricació i assecat de les substàncies explosives i en la confecció dels artefactes, inclòs el cinturó-bomba, seguint les indicacions d’Es Satty. Als vídeos s'ha vist com Houli va gravar Youssef Aalla, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaqoub mentre feien els explosius i mentre realitzaven proclames de la seva militància al salafisme combatent. Houli també va gravar l’habitació on assecaven les substàncies exclamant: "Si Déu vol això ens obrirà les portes del jardí, del paradís".

La declaració de Driss Oukabir

El segon principal acusat dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Driss Oukabir, ha assegurat aquest dimarts que ell no formava part de la cèl·lula jihadista de Ripoll i desconeixia els seus plans, tot i que el seu germà petit va ser un dels que van morir a Cambrils. Oukabir, en resposta a la seva defensa, ha dit que ell no era gens creient ni practicant de l'Islam, no anava mai a la mesquita i no coneixia l'imam, Abdelbaki es-Satty, el suposat cervell dels atemptats. De fet, ha dit que contravenia molts dels preceptes musulmans, ja que bevia alcohol, prenia drogues com cocaïna, haixix i marihuana, anava de festa i també amb prostitutes.

Ha explicat que ell no es relacionava amb els joves de la cèl·lula perquè eren més joves que ell, alguns menors d'edat o rondant els 20 anys, i ell en tenia 28. A més, últimament havia perdut el contacte habitual amb el seu germà, que l'insistia per resar i anar a la mesquita. També ha dit que desconeixia l'existència del xalet d'Alcanar, tot i que un testimoni protegit va dir que sí que hi havia estat durant el juliol. També ha assegurat que quan el seu germà i Younes Abouyaaqoub li van demanar d'acompanyar-los per llogar una furgoneta, no sabia ben bé perquè la volien.

Said ben Iazza ho nega tot

El tercer acusat dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Said ben Iazza, ha assegurat aquest dimarts que ell desconeixia que els joves marroquins de Ripoll que van cometre els atemptats volien el seu vehicle per transportar precursors d'explosius. En el judici que ha començat a l'Audiència Nacional, Ben Iazza només ha respost a la seva defensa i ha explicat que coneixia dos dels joves terroristes com a clients de la carnisseria de Vinaròs on treballava amb els seus tiets. Li van dir que volien comprar productes de neteja en un poble prop de Tortosa i després revendre'ls.

Amb respostes molt breus, Ben Iazza, a qui la fiscalia demana vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista, ha dit que els joves mai li van dir que preparaven explosius o un atemptat terrorista a Barcelona, que no hi va parlar mai de religió, que mai va tenir cap mena de contacte amb l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, i que no va anar mai a Alcanar (Montsià), on hi havia el xalet per preparar les bombes.

Tensió amb el tribunal

El magistrat que presideix el judici a l'Audiència Nacional pels atemptats jihadistes de l'agost del 2017, Félix Alonso Guevara, ha començat la sessió amb força tensió tant amb un advocat defensor com amb les acusacions, en rebutjar de forma taxativa i elevant el to de veu les seves peticions.

En un primer moment, l'advocat de Driss Oukabir, Luis Álvarez Collado, ha amenaçat amb abandonar la sala i el judici si no el canviaven de lloc, ja que està situat darrere de la fiscalia i es queixava que no veuria la cara dels representants del ministeri públic quan fessin els seus interrogatoris. A més, tampoc tenia endoll per al seu ordinador, al contrari que la resta de parts personades. Guevara li ha prohibit taxativament abandonar la sala i ha dit que no havia de veure la cara de la fiscalia, sinó dels testimonis i acusats. Respecte l'endoll, el jutge li ha dit que no era un dret de la defensa però li ha proposat posar-se al costat de la fiscalia, cosa a la qual l'advocat ha renunciat perquè no volia estar tant a prop del fiscal per si aquest li podia veure documents.

A continuació, el magistrat ha cridat a declarar a Mohamed Houli Chemlal, el principal acusat i ferit a l'explosió d'Alcanar. Però algunes acusacions han demanat poder presentar qüestions prejudicials. És un tràmit no previst en els procediments de sumari, com aquest, però normalment s'accepten. Guevara, en canvi, ho ha desestimat també de forma enèrgica. Quan els advocats han formulat la seva protesta, el president del tribunal també s'ha indignat i ha elevat el to de veu assegurant que no tenien dret a la paraula. Acte seguit ha cridat a declarar el primer acusat.

Nombrosos interrogants segons Cuevillas

L'advocat de la família del nen assassinat a la Rambla, Xavi Martínez, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat aquest dimarts a les portes de l'Audiència Nacional –on s'ha iniciat el judici del 17-A- que el seu objectiu és aconseguir una reparació per les víctimes però també "saber la veritat" perquè "hi ha massa interrogants que envolten les circumstàncies de l'atemptat". Ha citat com a exemple el fet que no es coneguin quines eren les relacions entre l'imam de Ripoll i el CNI; perquè l'Estat no va regular la venda de precursors d'explosius malgrat estar-hi obligat per normativa europea, i si es va produir realment la mort de l'imam, Abdelbaki Es Saty, perquè la prova biològica "no és concloent".

​

Cuevillas ha afirmat que "no és gaire optimista" sobre el resultat de les seves expectatives, però assegura que juga "a dues vinyetes vista" perquè després d'esgotar a l'Estat totes les possibilitats "si no obtenim resultats anirem de la mà de víctimes estrangeres a altres jurisdiccions".