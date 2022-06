Els tres grans incendis forestals de Catalunya segueixen actius i ja han cremat més de 1.600 hectàrees

A primera hora de la tarda d'aquest dijous continuen actius els tres grans incendis forestals que cremen a Catalunya des de dimecres i que en total ja afecten més de 1.600 hectàrees. Són els d'Artesa de Segre (la Noguera), Castellar de la Ribera (Solsonès) i Corbera d'Ebre (Terra Alta). El que més preocupa als Bombers és el del Solsonès "perquè hi ha moltes represes i hem d’evitar que es converteixi en un gran incendi", en paraules del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Precisament aquí és on ara mateix hi ha més equips treballant-hi amb la intenció de tenir-lo controlat.

Des de Cerdanyola del Vallès, on s'ha instal·lat el centre de coordinació dels diferents incendis -al costat de la seu central dels Bombers-, Elena ha explicat que "tots els dispositius continuen actius, tant els mitjans terrestres com els aeris treballen intensament". A més a més, ha tornar a insistir en demanar prudència a la ciutadania i ha indicat que "cal conscienciació de tots, molta disciplina en el conjunt de la societat, estar amatents a qualsevol columna de fum o qualsevol indici d’incendi i des d’Interior posar-hi tota l’energia i mitjans perquè els focs s’apaguin quan abans millor".

El cap dels Bombers, l’inspector David Borrell, de la seva banda, ha afirmat que la prioritat dels Bombers és estabilitzar l’incendi del Solsonès i el de Terres de l’Ebre, que progressa adequadament. El del Solsonès és el que més preocupa, ja que no es tracta d’un únic incendi, sinó que és un incendi principal amb diversos conats, que podria arribar a cremar milers d'hectàrees. De fets hi ha diversos llamps latents de la tempesta seca d’ahir que amb la temperatura i el vent comencen a revifar.

Borrell ha afegit que un altre objectiu és "evitar tenir nous incendis, així com acabar confinant en els eixos de propagació que tenim definits l’incendi d’Artesa. La idea és que el flanc dret no avanci i propagui cap a les 20.000 hectàrees potencials que tenia, però el flanc esquerre continua propagant lliurement". Segons el Cos d’Agents Rurals, la superfície afectada a l’incendi de Castellar de la Ribera és de 322,72 hectàrees, el de Baldomar (Artesa de Segre) 1.000 ha i el de Corbera d’Ebre 300 ha.

Menor potencial de l'incendi de Baldomar

Els Bombers, de fet, temen que si no poden confinar l'incendi forestal del Solsonès pugui arribar a cremar "desenes de milers d'hectàrees". Davant d'unes hores "clau" per la calor i les represes provocades pels llamps caiguts aquest dimecres a la tarda, els cossos d'emergències intentaran tenir el perímetre estabilitzat durant aquesta jornada.



Pel que fa als altres dos incendis, el de Corbera d'Ebre és el que ara mateix provoca menys preocupació i ja està pràcticament estabilitzat del tot. El d'Artesa de Segre ja té el flanc dret estabilitzat, cosa que ha reduït el potencial de 20.000 hectàrees previst aquest dimecres a un màxim de 5.000 segons com avanci el flanc esquerre, que preveu cremar durant uns dies més.

Precisament aquí se centren els esforços per impedir que el foc avanci cap al massís de Sant Mamet ja que, aleshores, el potencial de l'incendi seria molt més gran. De totes maneres, els Bombers estan en alerta per la temperatura extrema i la pluja seca que s'espera per a la tarda ja que, en el cas que anés acompanyada de vent, podria caviar la direcció de del foc i fer revifar zones on està controlat.