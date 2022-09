Els tres mesos de talls a les línies de Rodalies R1, R2N i R11 per les obres a la Sagrera comencen aquest cap de setmana

Comença el primer cap de setmana amb alteracions a les línies R1, R2 nord i R11 de Rodalies per les obres de l'estació de la Sagrera, que s'allargaran durant tres mesos, fins al 10 de desembre. Entre el 17 i el 18 de setembre, els combois de la línia de Granollers (R2N i R11) finalitzaran el seu trajecte a Montcada i Reixac i, en el cas de l'R1, el tall s'allargarà fins al 19 de setembre i els trens no circularan més enllà de Badalona. En una segona fase de les obres, a partir del dilluns 19 de setembre i fins al 2 de desembre els combois de l'R2N i l'R11 circularan fins a Sant Andreu Comtal i, a diferència del que passa ara, l'R11 farà parada a totes les estacions entre aquesta estació i Granollers Centre.

Alternatives per als passatgers de l'R2 nord i l'R11

Les afectacions més grans es viuran a les línies R2N i R11. Durant el primer tall, entre aquest dissabte i aquest diumenge, els trens només arribaran fins a Montcada i Reixac. Un cop a l'estació, els viatgers tindran l'opció d'agafar un servei de bus complementari cada 15 minuts, entre les sis del matí i les deu del vespre fins a la Sagrera-Meridiana o caminar fins a l'estació de Montcada i Reixac – Manresa per agafar l'R3, R4 o R7.

En la segona fase, entre el 19 de setembre i el 2 de desembre, els combois de la línia de Granollers circularan fins a la parada de Sant Andreu Comtal. Així doncs, durant dos mesos i mig, els usuaris que continuïn cap al centre de la capital catalana hauran de fer transbord a la línia 1 de metro a Sant Andreu. Per tal de facilitar el trajecte fins a la Sagrera, s'habilitarà també un servei complementari de busos llançadora cada 15 minuts a les hores punta.



Pel que fa als viatgers de Granollers-Centre, podran fer sevir un servei d'autocars directes fins a la Sagrera a les hores punta entre 6h00 i 10h30 i entre 17h00 i 20h30 els dies feiners.

Pel que fa als trens a l'aeroport tindran la parada d'origen i final a l'Estació de França, és a dir, no pararan ni a Sants, ni a Bellvitge ni al Prat de Llobregat.



Finalment, a partir del 3 de desembre, de nou els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac, on els passatgers tornaran a tenir l'opció de continuar el seu viatge transbordant a peu fins a l'estació de Montcada i Reixac - Manresa, on podran enllaçar amb els trens de les línies R4, R12 o R7, o fer servir el servei de bus complementari, cada 15 minuts entre les 6:00 h i les 22:00 h i amb trajecte fins a la Sagrera-Meridiana.

Alternatives per als passatgers de l'R1

A la línia del Maresme els talls es concentraran en tres caps de setmana: del 17 al 19 de setembre, el 29 i el 30 d'octubre i el 12 i el 13 de novembre, termini durant el qual els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Badalona.



En aquest cas, els usuaris hauran de caminar i fer transbord a la línia 2 de metro, a la parada Badalona Pompeu Fabra. Aquells usuaris que utilitzin l'abonament de transport gratuït de Rodalies podran fer-lo servir, excepcionalment, per accedir al metro.