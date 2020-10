Els últims dies de l''hotel Covid' per a dones sense llar

Les noies estan nervioses al Hostel del barri barceloní de Fort Pienc on s'emparen des de fa temps. Cadascuna ha anat a parar a aquest refugi per diferents avatars de la vida. La Covid ha proporcionat un sostre per aquelles que dormien al ras abans de l'estat d'alarma, ha aixoplugat a altres que s'han vist per primer cop al carrer a causa de la crisi econòmica pel coronavirus i també ha estat un alberg alternatiu per les dones sense recursos que ja s'allotjaven en albergs municipals. El 25 de març, nou dies després del tancament total per la pandèmia, l'Ajuntament habilita un equipament al Poble Nou per acollir a 70 dones sense llar. No obstant això, un mes després decideix traslladar-les a un Hostel del Eixample millor condicionat, que va haver de tancar al públic pel decret d'alarma com la resta d'hotels.

Una de les últimes nits el tema de conversa en el sopar gira al voltant del tancament del centre previst per al 15 d'octubre, dijous passat. A on aniran a parar ara? En el torn s'asseuen Maribel, una jove veneçolana demandant d'asil que en ple confinament va fugir de l'explotació laboral com a treballadora domèstica; Minerva, que va abandonar República Dominica fa 30 anys però es va quedar atrapada en el laberint dels 'sense papers' fa uns mesos per no tenir el seu passaport al dia; Ana, nascuda a l'Eixample fa 50 anys, que es va trobar per primera vegada al carrer aquells dies plujosos d'abril demanant auxili desesperadament fins que els Mossos la van recollir; Juana, d'origen basc, que acumula desventures per viure al carrer els últims 6 anys; Julia, de l'Equador, que als seus 67 porta 3 anys deambulant sense llar per Barcelona, dormisquejant a les proximitats d'esglésies on li donen aliment i la fe necessària per a suportar cada nou dia; María Elena (el nom és fictici per a preservar l'anonimat), que es va regalar pel seu aniversari al desembre un viatge des de Lima a Barcelona aspirant a treballar en el servei domèstic. Assetjada sexualment al mes de ser contractada perd la feina i el sostre per defensar-se del seu contractant, un home d'origen català; i Susana (el nom és fictici per a preservar l'anonimat), que després d'una temptativa de suïcidi a l'estiu és ingressada a l'Hospital del Mar i derivada posteriorment al Hostel.

Cada dona acollida a l'alberg disposa d'una llitera i un caixó per guardar les seves pertinences amb un cadenat. EVA PAREY

La incertesa afecta a totes les usuàries, com són denominades per l'organització que dirigeix el centre, Progess. L'endemà informaran les 59 dones sobre el seu destí després de la clausura de l'hotel. Juana, que creia que tornaria al carrer, ha rebut la notícia de la concessió de la renda garantida. Podrà llogar una modesta habitació i sobreviure encara que sigui acudint a centres de repartiment d'aliments. Maribel porta amb si els papers de sol·licitud d'asil i passaport. L'endemà té una reunió amb el SAIER, l'Oficina d'Atenció a l'Immigrant, Emigrant i Refugiat. Tot apunta que aviat podrà ser acollida en un pis. Les altres estan neguitoses perquè es presenta de nou davant d'elles un futur fràgil.

Després del sopar, Maribel conduirà la que serà l'última nit d'oració en grup, que ofereix alleujament i estímul a les seves companyes per pal·liar el patiment que cadascuna duu a sobre i proporciona una motivació per seguir endavant. Una a una les beneeix amb la mà al cap i resa. Coneix les inquietuds i anhels que sacseja a cadascuna d'elles. "Ja no suporto més ser aquí!" exclama Emilia sanglotant. Amb 70 anys és la més gran del grup. La depressió la consumeix últimament i ha optat per protegir-se dia i nit darrere la cortina de la seva llitera. La consolen i ajunten les seves mans en rotllana. S'abracen.

Cua per recollir el dinar en un dels torns del migdia a l'alberg. EVA PAREY

A fora al carrer dues dones espanyoles fumen. Comenten la sort d'una companya que ha trobat una alternativa d'habitatge. La veuen allunyar-se del centre pel carrer entre rialles i llàgrimes. Potser no la tornaran a veure més. Sílvia, una de les treballadores de Progess, surt amb un plat de menjar. A tres portals del Hostel s'ha instal·lat fa uns dies un jove entre cartrons. "Sé que no hauria de fer-ho"justifica un cop li ha deixat el plat, "però sembla que és nou al carrer, per la disposició dels cartrons".

A partir de l'endemà els canvis no cessaran fins al tancament de l'hotel. Progess informa les usuàries que seran derivades o bé a l'alberg municipal de Sarrià, aquelles que sobrepassen l'edat de jubilació, o bé a un nou centre d'acollida que habilita l'Ajuntament de Barcelona a la Vall d'Hebron com a centre residencial d'inclusió permanent per a orientar laboralment a dones vulnerables. Totes se senten alleujades perquè ja coneixen el seu destí imminent.

Després de 30 anys a l'Estat espanyol, desenvolupant treballs diversos en el servei domèstic i cuidant persones, Lucinda no té pensió de jubilació i només pot viure en un alberg. EVA PAREY

Maribel s'ha de fer les maletes immediatament perquè l'accepten en un pis d'acollida que ofereix l'entitat Barcelona Actua. No estarà més que uns pocs dies, quan el SAIER l'informa que l'acollen en un pis a Girona. Emilia és hospitalitza l'endemà a Sant Pau, després de caure al lavabo. Encara que s'aixeca sense ferides, a l'hospital li fan una revisió mèdica a fons per descartar patologies cardíaques. La seva filla vetlla per ella. Les aconsellen no regressar al Hostel. Aconsegueixen allotjar-se temporalment al pis d'una amiga familiar. Per contra, Susana, va tenir una discussió i l'aplicació de la normativa de convivència l'ha forçat a abandonar l'hotel.

El nou centre està ubicat a la Vall d'Hebron. La Llavor està gestionat per la Fundació ARED en col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials per acompanyar socialment a persones en risc d'exclusió. Aquest nou equipament és pioner perquè està dirigit únicament a dones, el primer a Catalunya amb aquestes característiques. "Les dones sense llar en la majoria de casos han passat per violència de gènere. En un equipament mixt no se senten a gust compartint espais amb homes i poden arribar a preferir el carrer" explica Albert Sales, assessor de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. "Per refer la vida és necessària intimitat, autonomia, que no et forcin a horaris que potser no van amb el teu estil de vida". Per això s'ofereix una habitació individual a cada dona i s'iniciarà un procés de normalització de vida i arrelament laboral. "És millor allotjar a menys gent amb més qualitat, que aplicar solucions massives per apartar a la gent del carrer i convertir-les en persones sense llar d'amagades".

El temps del Hostel s'acaba. Ha funcionat com equipament d'emergència en el context de la pandèmia però no pot ser la solució permanent. La Covid segueix amenaçant la vida de les persones i l'economia del país. Les protagonistes d'aquest reportatge tenen davant seu una nova pàgina en blanc que escriure.

Presa de temperatura a les residents com a mesura de protecció a l'entrada de l'alberg. EVA PAREY

El perfil de les residents A l'alberg d'emergència habilitat per l'Ajuntament de Barcelona al Hostel s'ha acollit a 192 dones. El 41% han estat espanyoles. El 80% de les sortides han estat voluntàries, ja sigui per tornar a situació de carrer, a un infrahabitatge o una habitació de lloguer. El 20% han estat expulsions per l'incompliment de les normes de convivència. Un 10% derivacions a altres centres.

Aquest reportatge forma part del projecte documental "Els confins de la societat".