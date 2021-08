La platja del Litoral de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) fa anys que està afectada per la intensa activitat industrial desenvolupada al seu costat durant dècades. Però els índexs de toxicitat de la seva sorra han anat aguantant per sota dels nivells màxims, fins ara. El passat 29 de maig l'Ajuntament va clausurar cautelarment aquesta platja, que és la principal del municipi, després de rebre un informe que alertava que "el risc cancerigen per a la salut de l'usuari infantil de la platja és inadmissible".

Dues setmanes després del tancament de la platja, a punt d'estrenar-se l'estiu, la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona va rebre la denúncia d'una vintena d'entitats veïnals i ecologistes que reclamen una recerca per depurar responsabilitats per l'estat de la platja. Descriuen actuacions presumptament negligents per part del consistori i de la Generalitat que haurien originat l'estat actual de la sorra de la platja, i apunten, com a part del problema, a les obres d'instal·lació d'un cable submarí per a un node de telecomunicacions procedent de l'est del Mediterrani i d'Àfrica. Les rases obertes per efectuar aquests treballs, entre novembre de 2020 i gener de 2021, van travessar la platja del Litoral sense comptar amb una llicència ambiental, segons consta en la denúncia, a la qual ha tingut accés Públic.

L'informe sobre la toxicitat de la sorra de la platja, elaborat per l'empresa Tecsòl (Assesoría Tècnica del Sòl, S.L.) i signat el 12 de maig de 2021, llança uns resultats alarmants: la presència de plom, cobalt, coure, arsènic, níquel i benzopirè excedeix els límits recomanables. Amb tot i això "el risc toxicològic, pròxim al límit, és acceptable". L'anàlisi de sensibilitat indica que el risc cancerigen és acceptable si no se superessin els 7,5 dies d'exposició. Els nens i nenes són els que s'enfronten a major perill, "degut principalment al risc derivat de la ingestió accidental i contacte directe amb la sorra de la platja".

L'informe va ser encarregat a Tecsòl per la societat que va executar els treballs del cable submarí i a petició de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. Els denunciants es queixen que el consistori va trigar molt de temps a prendre la decisió de tancar la platja. "Entre el 13 de maig i el 29 de maig, la platja roman oberta al públic tot i que l'equip de Govern tenia coneixement del risc cancerigen per a la salut de l'usuari infantil de la platja, coincidint, a més, amb els primers dies de calor i incloent un cap de setmana llarg, el del 22 al 24 de maig amb gran afluència de públic infantil i ometent les mesures preventives urgents que assenyala l'informe que haurien d'haver-se pres de manera immediata, podent posar en risc a la ciutadania", indica la denúncia.

Un altre informe previ alertava del perill

La Fiscalia encara no ha pres cartes en l'assumpte i els denunciants temen que no ho faci, "malgrat els indicis clars que vam demostrar en la denúncia. Hem perdut la platja, perquè no hi ha data per a la seva reobertura una vegada descontaminada. Seran anys els que triguem a tornar a gaudir del nostre patrimoni", indica Laura González Valcarce, portaveu de Marea Verda SAB, una de les entitats denunciants.

L'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs ja comptava amb un informe previ que alertava del perill per contaminació de la sorra de la platja del Litoral. El 2020 l'anterior equip de Govern del consistori va encarregar una anàlisi de l'estat de la platja al Consorci del Besòs, que va indicar que si bé la capa superficial de la sorra no implicava risc per a la salut de les persones, sí que existia contaminació de la terra a partir de 80 centímetres des de la superfície, segons recull la denúncia. Aquest informe alertava que si es produïen moviments de terra o determinats fenòmens atmosfèrics aquesta barrera dels 80 centímetres podria minvar i aflorar els tòxics a la superfície de la sorra, com sembla que ha passat finalment.

"No se li va comunicar a la ciutadania el risc de sòl contaminat a partir dels 80 centímetres. I això tenint en compte que estem parlant d'una platja on és habitual que, sobretot, l'usuari infantil jugui amb la sorra, la remogui, faci forats, la ingereixi per accident, es facin castells de sorra, s'enterrin, sobrepassant amb facilitat els 80 centímetres", indica la denúncia.

La Marea Verda, juntament amb les altres entitats veïnals i ecologistes que han denunciat davant la Fiscalia, incideix en què amb les obres del cable submarí es van produir moviments de terra perquè "el cable ha d'anar a uns dos metres sota terra, i en realitzar la instal·lació se supera amb escreix el límit dels 80 centímetres que indicava l'informe de 2020". I denuncien que "l'equip de Govern de l'Ajuntament va autoritzar l'obra amb coneixement del risc i sense llicència ambiental per a obrir rases a la platja".

Tot i que està tancada per ordre municipal, no són pocs els veïns que se salten la prohibició i accedeixen a l'interior de la platja, posant en risc la seva salut. "Tots els dies hi ha gent a la platja, prenent el sol i banyant-se. De tant en tant la Policia Local arriba i els desallotja, però no passa cada dia. No hi ha vigilància permanent", explica a Públic un veí de la zona.

Full de ruta per recuperar la platja

En una reunió, al principi del mes de juliol, entre l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, governat per Filo Cañete, del PSC, i representants del Ministeri de Transició Ecològica i de la Generalitat de Catalunya es va acordar programar un full de ruta per aconseguir la descontaminació de la sorra, per al que encara no hi ha data. En aquesta reunió el ministeri, responsable dels litorals, va avançar que es podria finançar part dels 30 o 40 milions d'euros que suposaria l'operació amb fons europeus.

Per part seva, el consistori va incidir després d'aquesta reunió en què la seva prioritat és la protecció de la salut de les persones i va celebrar que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), organisme competent en matèria de sòls contaminats, considerés encertada la mesura cautelar i preventiva que va prendre l'Ajuntament de Sant Adrià de clausurar la platja.

Sant Adrià del Besòs és una localitat marcada per la contaminació. De fet, s'hi va arribar a declarar "zona atmosfèrica contaminada" en els anys 80 per la frenètica activitat de la central tèrmica, desmantellada el 2011 i amb tres icòniques xemeneies que formen ja part del paisatge.