L'incendi forestal declarat aquest divendres al migdia a Llançà ha obligat a desallotjar les urbanitzacions de Santa Isabel i Vall de Santa Creu, després d'haver desallotjat la del Beleser i el monestir de Sant Pere de Rodes. No es descarta que hi hagi més desallotjaments preventius. A les 5 de la tarda el foc havia afectat unes 100 hectàrees entre Llançà i Port de la Selva, de les quals una seixantena dins del parc natural del Cap de Creus, segons els Agents Rurals. Al lloc hi treballen 57 dotacions terrestres i 13 mitjans aeris.

A les 13.25 hores els Bombers de la Generalitat han estat alertats d’un incendi forestal a Llançà. El foc, topogràfic i empès per la tramuntana, hauria començat per la zona de la urbanització Cau del Llop. El flanc dret s’ha obert a contravent i avançaria en direcció el coll del Perer, zona on els mitjans aeris estan fent descàrregues per evitar que el foc el sobrepassi i tingui accés a tota la serra de Santa Elena, alineada amb el vent.



El flanc esquerre es propaga de forma descendent cap a la vall de Santa Creu on topogràficament ho té tot a favor per avançar, es mou lent i a baixa intensitat En aquest flanc esquerre es troba la urbanització el Beleser, que s’ha demanat, preventivament, que s’evacuï. Segons informa Mossos d’Esquadra també s’han desallotjat les urbanitzacions Santa Isabel i Vall de Santa Creu. No es descarta que pugui haver més desallotjaments preventius. L’ajuntament ha posat a disposició de les persones desallotjades el pavelló de Llançà.



Segons informa el Servei Català de Trànsit, la carretera GI-612 està tallada a Port de la Selva, la GI-613 a Roses cap al Port de la Selva, la GIP-6041 a Vilajuïga, i la GIV-6121 al Port de la Selva.



Per a l’incendi s’han activat 57 dotacions terrestres, entre camions d’aigua, vehicles de comandament i coordinació i unitats dels GRAF (Grup d’Actuacions Especials) i del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb la unitat sanitaritzada i 13 mitjans aeris (cinc helicòpters bombarders, sis avions de vigilància i atac i dos helicòpters de comandament).



També s’hi han desplaçat set patrulles dels Mossos d’Esquadra que, amb el suport de la Polica Local, estan efectuant els desallotjaments preventius. S'han activat dos tècnics de Protecció Civil, efectius dels Agents Rurals, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i ambulàncies de SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu. La Creu Roja ha enviat suport logístic.