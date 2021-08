Un informe publicat per l'IPCC, el comitè de científics experts vinculat a l'ONU, assegura que el canvi climàtic és un "fet inequívoc" provocat per la humanitat que ja ha causat "danys irreversibles per als pròxims segles o mil·lenni". L'anàlisi preveu un augment generalitzat de la temperatura al planeta de fins a 4,4 C° a final de segle, així com del nivell del mar, i més desastres naturals i fenòmens meteorològics. "L'escalfament global afecta totes les regions del planeta i molts dels canvis esdevenen irreversibles. Hem d'actuar decisivament per evitar una catàstrofe", ha afirmat el secretari general de l'ONU, António Guterres. L'IPCC avisa que el canvi climàtic és "generalitzat, ràpid i s'intensifica".

L'informe se centra principalment a observar els efectes físics que ha tingut l'escalfament, així com els possibles escenaris futurs del planeta segons els gasos d'efecte hivernacle que produeixi la humanitat en les dècades vinents. La concentració en l'atmosfera de diòxid de carboni (CO2), el principal gas d'efecte hivernacle, és la més alta registrada en els últims dos milions d'anys. La de gas metà i òxid nitrós, els altres dos grans responsables, no havien arribat a uns nivells tan alts en els últims 800.000 anys. Segons l'informe, els darrers cinc anys han estat els més calorosos mai registrats des de 1850.

El nivell del mar

L'augment mitjà regional del nivell de la mar és "molt probable i pràcticament segur" que continuï al llarg del segle XXI, excepte en unes poques regions amb "importants taxes d'elevació geològica del terreny". Aproximadament dos terços del litoral mundial posseeixen una previsió d'augment del nivell de la mar relativa regional dins del ±20% de l'increment mitjà mundial.



Entre 1901 i 2018, l'augment va ser d'uns 20 centímetres. Prenent les referències més recents en aquest camp, s'espera que l'any 2100 la crescuda sigui de 40 centímetres, o fins als 80 centímetres en l'escenari menys optimista. L'IPCC explica que això contribuirà a inundacions de zones costaneres "més freqüentment", i que "esdeveniments extrems relacionats amb el nivell del mar que abans tenien lloc cada cent anys podrien ocórrer anualment a finals de segle".

Pluges, inundacions, sequeres...

Les intenses precipitacions i les inundacions associades "s'intensificaran i seran més freqüents" en la majoria de regions d'Àfrica i Àsia, Amèrica del Nord i Europa amb un escalfament global d’1,5 graus. A més, es preveu que les sequeres agrícoles i ecològiques siguin "més habituals i/o greus" en algunes regions de tots els continents, excepte a Àsia, en comparació amb el període correspost entre 1850-1900, així com un augment de les sequeres meteorològiques en algunes regions. Es preveu que les pluges intenses i les inundacions associades siguin més fortes i freqüents a les illes del Pacífic i en nombroses regions d'Amèrica del Nord i Europa, així com en algunes regions d'Austràlia, Àsia, i Amèrica Central i del Sud.



La recerca reflecteix que diverses regions d'Àfrica, Amèrica del Sud i Europa experimentaran un augment de la freqüència i/o la gravetat de les sequeres agrícoles i ecològiques, una situació que també podria donar-se a Oceania, Àsia, Amèrica Central i del Nord i al Carib. A més, un petit nombre de regions d'Àfrica, Austràsia, Europa i Amèrica del Nord es veurien afectades per increments de les sequeres hidrològiques, mentre que diverses regions sofririen augments o disminucions de les sequeres meteorològiques, amb un major número d'elles perjudicades per una intensificació.



Segons l'informe, les precipitacions mitjanes augmentaran en totes les regions polars, del nord d'Europa i del nord d'Amèrica del Nord, en la majoria de les regions asiàtiques i en dues regions d'Amèrica del Sud.



La publicació d'aquest nou informe ha coincidit amb una concatenació de desastres naturals i fenòmens meteorològics inaudits arreu del món, les inundacions al centre d'Europa i la Xina, l'onada de calor extrema del Canadà... Precisament, l'informe actual hi fa referència més explícitament aquest cop. Afirma que "el canvi climàtic ja està afectant els fenòmens meteorològics a totes les regions del món". També apunten que "l'evidència dels canvis observats en onades de calor, pluges torrencials o sequeres i la seva atribució a la influència humana s'ha enfortit des del darrer informe, el 2013".

Megalòpolis, en risc

Les urbs intensifiquen l'escalfament induït per l'home en l’àmbit local i una major urbanització juntament amb una major freqüència de temperatures extremes augmentarà la gravetat de les onades de calor. La urbanització també incrementa les precipitacions mitjanes i fortes sobre les ciutats i/o a favor del vent i la intensitat de l'escolament resultant.



A les ciutats costaneres, la combinació d'esdeveniments extrems del nivell de la mar més freqüents i els episodis intensos de pluja/cabal faran més probables les inundacions.