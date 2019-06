Emmerson demana que l'ONU investigui Espanya per no escoltar l'informe sobre els presos

L'advocat Ben Emmerson, defensor d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, ha reclamat "una recerca exhaustiva i independent" i impulsar "una moció de censura" contra Espanya al Consell de Drets Humans de l'ONU a causa de "clares violacions dels principis fundacionals".



Així s'expressa el lletrat britànic dels tres líders independentistes en un escrit dirigit al Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, que va qualificar d'"arbitrària" la privació de llibertat dels tres líders independentistes amb un informe, a partir del qual Emmerson en va demanar l'excarceració. Per contra, el Govern espanyol va respondre remetent una carta a l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans, l'expresidenta xilena Michelle Bachelet, per expressar el seu malestar pel contingut d'aquest informe i va instar a l'ONU a revisar el document per considerar que conté "errors i distorsions".

A més, Espanya considera que "hi ha un conflicte d'interessos" entre dos dels cinc membres del Grup de Treball -demanant-ne la inhabilitació formalment- i l'advocat britànic, qui havia format part d'altres òrgans similars de drets humans de l'ONU en els quals va treballar amb tots dos en almenys dues causes. Per a Emmerson, les "infundades" al·legacions presentades pel Govern espanyol van ser només "una cortina de fum" per "restar valor" a la labor exercida per aquest Grup de Treball.



Es tracta, al seu entendre, d'"un abús extraordinari dels mecanismes de protecció de drets humans de les Nacions Unides que exigeix una acció immediata en forma d'una reprimenda formal al Govern d'Espanya" pel fet que aquesta és "una manipulació deliberada i deshonesta" que resulta "incompatible" amb l'article dos de la Carta de les Nacions Unides. L'advocat qualifica d'"ultratge" a l'ONU que ha de ser portat "immediatament" al Relator Especial sobre la independència dels jutges i advocats i al Relator Especial sobre la protecció dels defensors dels drets humans a més de ser inevitablement "rebutjat com més ràpidament millor".



"La conducta d'Espanya és un afrontament directe al supòsit de bona fe que està destinat a sustentar la labor del mateix Consell de Drets Humans", assenyala el text, que titlla els fets d'"un acte de greu corrupció política". Emmerson acusa així mateix el Govern espanyol d'haver filtrat el citat informe als mitjans de comunicació, un fet que al seu entendre és "joc brut", i critica al Tribunal Suprem per no haver pres en consideració l'escrit -els jutges van afirmar que conté "afirmacions extravagants, mancades de tota lògica i d'impossible encaix en el nostre sistema processal"-.



L'advocat demana al Grup de Treball que faci arribar la seva carta a l'Alt Comissionat per als Drets Humans, al Relator Especial sobre la Protecció dels Defensors dels Drets Humans i a la presidència del Consell de Drets Humans. Reclama, així mateix, que es publiqui ja l'informe sobre els casos d'altres independentistes presos, en concret de Joaquin Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa.