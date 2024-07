Emoció continguda de Rovira: "Som aquí per refer la unitat independentista i acabar el que vam començar"

El petit poble de Cantallops, a l'At Empordà, de poc més de 300 habitants, ha vist trasbalsada la seva habitual tranquil·litat aquest divendres des de primera hora del matí. Una munió de càmeres i unes 300 persones esperaven l'arribada de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i la resta d'independentistes exiliats a Ginebra de retorn a Catalunya després de més de sis anys gràcies a l'arxivament dela causa de Tsunami Democràtic per part de l'Audiència Nacional.

Una freda però lleugera tramuntana ha rebut la comitiva fent onejar les estelades que alguns dels assistents a l'acte de benvinguda han portat. L'arribada de Rovira, acompanyada del també diputat d'ERC, Ruben Wagensberg, l'activista i dirigent d'Òmnium, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez i l'empresari i activista Josep Campamajó. L'arribada de Rovira i la resta d'exiliats ha desbordat l'emoció enmig dels crits d'independència. Entre els assistents, dirigents d'Esquerra i familiars que s'han fos en fortes araçades i llàgrimes.

Rovira i la resta d'exiliats també han estat rebuts per destacats noms de l'independentisme i la política catalana com el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, membres de la CUP com Anna Gabriel i Eulàlia Reguant, la directiva d'Òmnium Cultural i el president de l'ANC, Lluís Llach. També hi havia el diputat de Comuns Sumar David Cid.

Una de les imatges més esperades era el retrobament de Rovira i l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, després d'unes setmanes de trasbals per la crisi interna que està travessant el partit. L'abraçada entre els dos republicans no s'ha fet esperar i ho han fet rodejats d'altres dirigents del partit com la portaveu Raquel Sans i Marta Vilalta.

Màxima emoció amb l'arribada de Marta Rovira i la resta d'exiliats a Cantallops pic.twitter.com/M0YkqM9UcB — Ferran Espada (@FerranEspada) July 12, 2024

La jornada ha començat a la porta dels Països Catalans. La secretària general d'ERC, junt amb el diputat republicà Ruben Wagensberg; el periodista de La Directa Jesús Rodríguez; l'activista Josep Campmajó; i el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra, han creuat la frontera a les 8:25 hores d'aquest divendres. Rovira i la resta d'exiliats pel Tsunami van començar a tornar de Ginebra ahir al migdia, i van arribar a prop de Salses a la nit. Després de descansar unes hores, han reprès la tornada, i han baixat des de la Porta dels Països Catalans a les 7:20 hores, i ja han creuat la frontera.

Els cinc retornats han fet una parada molt simbòlica abans de creuar la frontera administrativa i s'han desplaçat fins a la Porta dels Països Catalans, a Salses. Allà els esperaven destacats noms de la política catalana com Jordi Turull i Josep Rius (Junts); Teresa Jordà, David Mascort i Laia Cañigueral (ERC); Montserrat Vinyets, David Fernández, Anna Gabriel i Carles Riera (CUP); el president d'Òmnium Xavier Antich; l'advocat Benet Salellas; el també encara exiliat i diputat de Junts, Lluís Puig; i membres dels grup de suport a Jesús Rodríguez i a la resta d'exiliats.



"Una victòria absoluta"

Després d'una acalorada i multitudinària rebuda, els exiliats han fet uns parlaments a la placeta de l'Antiga Rectoria de Cantallops presidits per una estelada gegant. Rovira ha donat les gràcies a la solidaritat dels Països Catalans i dels suïssos i suïsses "en la lluita permanent en aquest exili". "Aquesta és una causa que va de democràcia i de drets humans. Això d'avui és una victòria absoluta. Fa massa dies que l'independentisme no celebra res", ha etzibat Rovira.

Rovira ha assegurat que "torna més convençuda que mai" i ha fet una crida a la unitat. "Hem vingut aquí per tornar a recomençar i unir tot el moviment independentista. Quin dia ens vam oblidar que juntes som més fortes? Som aquí per acabar el que vam començar, més carregades de raons que mai", ha expressat.

Tots els exiliats presents a Cantallops han recordat que encara hi ha més "represaliats", en referència a la resta d'exiliats (Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín), els perseguits per l'operació Judes, i les persones "represaliades" que encara no estan amnistiades.