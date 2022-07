Emotiu comiat de Sants a Núria Feliu 

Sants dona l'últim adéu a la seva estimada Núria Feliu i ja pensa en quina plaça portarà el seu nom

Amics, veïns i seguidors s'apropen a la seu del districte per acomiadar-se d'una artista "total", en paraules d'Aragonès

Laura Fíguls



Diumenge 24 de juliol del 2022, 12:49



Barcelona - La seu del districte de Sants ha obert aquest diumenge les portes perquè família, amics, veïns i seguidors de l'artista Núria Feliu li poguessin donar l'últim adéu. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada per altres regidors, ha anunciat que Núria Feliu tindrà una plaça al barri de Sants per honorar qui ha estat, ha reivindicat, una "grandíssima artista; versàtil, pionera i moderna". El govern barceloní ja està parlant amb la família, entitats i grups municipals i ara han de veure quina ubicació tindrà, ha indicat Colau. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que també ha visitat la capella ardent, ha destacat que Feliu era una "persona estimada", "artista total" amb "un compromís insubornable" amb Catalunya i la llengua.