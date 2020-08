Empitjora l'evolució de la pandèmia a Catalunya i Torra avisa que caldrà prendre "mesures dràstiques" si continua

L'evolució de la pandèmia a Catalunya segueix empitjorant lleugerament després d'unes setmanes en què els indicadors havien millorat. Així, augmenta el risc de rebrot i també la taxa de propagació -quantes persones contagia cada cas positiu-, que s'eleva a 1,02. La setmana passada aquesta xifra havia aconseguit mantenir-se per sota de l'1, clau per reduir els contagis i doblegar la corba. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat la situació de "complexa" després de la reunió de seguiment del coronavirus, i ha avisat que el Govern prendrà mesures "més dràstiques" per frenar el virus si continua la tendència a l'alça. Torra ha demanat "màxima precaució a tota la ciutadania" i ha subratllat la necessitat de complir les mesures per evitar contagiar-se: dur mascareta, mantenir la distància de seguretat i rentar-se les mans.

En les últimes hores, a Catalunya s'han registrat 540 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 94.444. Segons dades de Salut, 12.912 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat 13 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot és molt alt, de 148,09 -el llindar de risc alt és 100- i es troba estable, però estancat (la setmana passada era de 150,53). Segueixen augmentant, també, els ingressos hospitalaris: hi ha 671 pacients ingressats, 12 més que en el balanç anterior, i 132 a l'UCI (dos més).

Barcelona desallotja 5.500 persones per fer "botellons"

S'han registrat més de 8.600 avisos a persones sense mascareta i 100 denúncies

D'altra banda, Barcelona ha desallotjat 5.500 persones de l'espai públic per fer "botellons" i ha tramitat 200 denúncies en l'última setmana. "Sembla mentida que la gent no tingui consciència del perill que comporten aquestes actuacions, perquè és un factor de contagi absolutament comprovat", ha denunciat el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Batlle també ha fet una crida a la "responsabilitat" i el "civisme" després d'haver registrat més de 8.600 avisos a persones sense mascareta i 100 denúncies.



Aquestes setmanes, la tinència d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona s'ha "concentrat" en el control de l'activitat a l'espai públic, la restauració i l'oci nocturn. "Ens preocupen els aforaments, ens preocupa el manteniment de les distàncies i ens preocupa la utilització de les mascaretes", ha reconegut Batlle en una roda de premsa.



La situació d'ocupació d'habitatges també s'ha "agreujat" per l'emergència social, econòmica i sanitària a conseqüència del coronavirus. Davant aquesta situació, el tinent d'alcalde ha reclamat "instruments legals" per evitar "altres actuacions delictives", com els narcopisos o màfies que extorsionen els propietaris. L'objectiu és "recuperar" l'activitat legislativa per incidir en temes que van "més enllà" de les actuacions policials. "Seguirem treballant en aquest aspecte que afecta la convivència i crea una important alarma social", ha conclòs.

Primers cribratges massius al Camp de Tarragona

Reus serà el següent municipi on Salut iniciarà cribratges massius per detectar casos asimptomàtics, després que el risc s'hagi elevat en els últims dies en aquest municipi del Camp de Tarragona, el primer on es fa aquesta actuació. El risc de rebrot a la capital del Baix Camp és aquest dimecres de 390,51 punts, amb 13 positius en l'última setmana. Estan cridats a les proves, de les quals se'n preveuen fer 3.000, els veïns dels barris de la Sardana, la Pastoreta i Monestir. La població diana són persones entre 20 i 50 anys. La recollida de mostres començarà divendres i acabarà dilluns, depenent de la zona.



L'Ajuntament ha celebrat la mesura i ha destacat que les proves permetran detectar possibles positius asimptomàtics i oferiran dades "més realistes" de la situació epidemiològica a la ciutat que afavoriran la planificació de futures accions. El consistori col·laborarà amb Salut per coordinar la logística per fer els testos i informarà la ciutadania.

Segueixen elevant-se els casos diaris a Espanya, país de la UE amb una major incidència

L'Estat espanyol ja és el país de la Unió Europea (UE) amb una major taxa de contagis, amb 131 per cada 100.000 habitants. Aquest dimecres el Ministeri de Sanitat ha registrat 6.671 nous positius en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 370.867 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 3.715 s'han diagnosticat el dia anterior. La CCAA amb més diagnòstics el dia previ és Madrid amb 1.535, més d'un terç del total. La segueixen el País Basc (472) i l'Aragó (466). Catalunya n'ha diagnosticat 244. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.797 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 127 més que aquest dimarts.