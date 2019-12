El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, s'ha mostrat contrari a la possibilitat que els partits catalans donin suport a un Govern que no resolgui el dèficit fiscal i d'infraestructures de Catalunya.



Durant la seva participació aquest dimarts en el col·loqui Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Canadell ha assegurat que "no es pot donar suport al Govern espanyol per part dels partits catalans si no es dóna una solució definitiva a la causa del problema que és el tracte discriminatori cap a Catalunya".

Aquest tracte discriminatori és el que es troba al darrere, segons ha dit, de l'actual "dèficit fiscal" i de la situació "endèmica" de les infraestructures.



"No podem tornar al plantejament de l'ocell en mà", ha assenyalat, per afirmar a continuació que no està dient que els partits catalans hagin de votar "No" a la investidura de Pedro Sánchez, sinó que haurien de fer-ho a favor si es donen les condicions.

Canadell també s'ha mostrat crític amb una negociació que passi per facilitar la investidura a canvi només d'una solució per als presos independentistes ja que "es tracta d'un problema que ha creat el propi Estat" en els últims anys amb la seva negativa a negociar.



D'altra banda, el president de la Cambra de Barcelona ha denunciat "el cinisme polític i mediàtic" que percep en "alguns polítics i mitjans de comunicació" que "volen dibuixar una Catalunya en crisi per culpa del procés".

Com a exemple d'aquest pretès cinisme, ha assenyalat la cobertura informativa diferenciada que s'hauria donat a les aturades de producció a Seat, més extensos si es devien a les protestes per la sentència del procés que si tenien el seu origen en els problemes d'un proveïdor.



El president de la Cambra ha assegurat en aquest sentit que els resultats macroeconòmics de Catalunya són bons i que la majoria dels indicadors "desmenteixen la idea que es vol donar a part que estem en caiguda lliure".

Ha criticat que l'Estat s'hagi plantejat la seva relació amb Catalunya "més en clau de com reprimir el procés que en intentar impulsar l'economia i les empreses" i ha afirmat que "la major part dels empresaris catalans han desconnectat ja de l'Estat".



S'ha mostrat convençut que la independència de Catalunya "és irreversible" i que és només "qüestió de temps", igual que fa algunes dècades enrere la societat catalana esperava "el fet biològic", en referència a la mort de Franco.

Suport a la convocatòria de Tsunami

Canadell ha parlat també sobre la protesta convocada per la plataforma Tsunami Democràtic pel pròxim dimecres 18, en ocasió del partit de futbol entre el FC Barcelona i el Reial Madrid. La mobilització, ha dit, "valdrà la pena" i ajudarà a "ensenyar al món" el conflicte català.



Tsunami Democràtic ha convocat una concentració als afores del Camp Nou per a aquest dia, hores abans de la celebració del 'clàssic', a més d'altres accions no detallades en les quals participarien espectadors del partit. El president de la Cambra ha qualificat d'intel·ligent aquesta convocatòria, tot i que ha reconegut no saber què es farà.​