Administracions i entitats forcen un acord històric amb Endesa per fer front a la pobresa energètica

La Generalitat, les administracions locals i Endesa arriben a un acord històric per condonar el deute energètic de les famílies en situació de vulnerabilitat. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha anunciat en roda de premsa que s'ha aconseguit un conveni amb la multinacional energètica que no s'havia assolit d'ençà que es va aprovar la llei contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica, la 24/2015. Segons aquest acord, Endesa assumirà el 100% del deute generat entre 2015 i 2019 i el 50% del deute generat a posteriori. L'altre 50% dels darrers dos anys l'assumirà l'administració, i d'aquest un 75% la Generalitat i un 25% les administracions locals. Les famílies en situació d'exclusió social, doncs, no l'hauran de pagar.



Segons l'Aliança contra la Pobresa Energètica, aquests percentatges equivalen a un 73% de les factures pendents de pagar de famílies vulnerables que assumirà Endesa, el que suposa més de 28 milions dels 38,7 milions que ja suma el deute energètic de la ciutadania. Aquesta quantitat ha anat creixent d'ençà que la llei 24/2015 va impedir a les empreses tallar els subministraments per impagament, però no va establir cap mecanisme per condonar el deute, pel que es va anar acumulant.



Així mateix, l'empresa s'ha compromès a instal·lar comptadors a aquelles persones que no en disposin, però que estiguin empadronades i que comptin amb l'informe de vulnerabilitat social, incloent-hi d'aquesta manera el dret a accedir a un comptador de les persones que ocupen un habitatge per necessitat. "Tothom fa un esforç d'inversió, però fa un esforç amb un únic destinatari, les famílies vulnerables", ha dit El Homrani.



El Homrani també ha anunciat que Endesa s'ha compromès a retirar les demandes contra famílies per reclamar el pagament d'aquest deute, així com no judicialitzar més casos. També haurà d'oferir auditories energètiques, donar

un servei de qualitat o aplicar el bo social.



El conveni aprovat afecta només a aquelles persones que tenen els subministraments contractats amb Endesa, tot i que El Homrani ja ha anunciat que servirà de pauta per establir d'altres amb la resta d'empreses. L'acord culmina un procés de negociació que s'ha allargat més de cinc anys per descarregar el deute de les persones econòmicament més vulnerables, que ha causat una intensa negociació per establir quin personatge assumia l'empresa: "Un conveni no el signa una persona, el signen les dues parts. I això implica molta generositat", ha dit El Homrani.



Durant la roda de premsa, també ha comparegut la quarta tinent d'alcaldia de Barcelona, Laura Pérez, l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat com a representant de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, i representants de la Taula del Tercer Sector i d'Endesa. El desplegament d'aquest conveni va motivar la unió de les administracions el 2019 per fer un front comú en les negociacions amb la multinacional.