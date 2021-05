Quan falten menys de dues setmanes perquè s'esgoti el termini per investir un president i evitar la reedició de les eleccions, una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) assegura que hi ha més catalans que prefereixen un govern tripartit format per PSC, ERC i comuns, que no pas un executiu independentista. En concret, l'estudi, que s'ha publicat aquest dijous, assegura que un 31,2% dels catalans té com a opció preferida l'aliança entre socialista, republicans i comuns, mentre que l'acord independentista -l'enquesta hi inclou la CUP- és la que volen el 23,2% dels consultats. Per darrere, un 12,7% aposta per un govern en solitari del PSC i un 5,7% per un executiu monocolor d'Esquerra. L'enquesta es va fer entre el 26 de març i l'1 de maig, és a dir abans que ERC anunciés la seva intenció de governar en solitari, després del bloqueig en les negociacions amb Junts.



Destaca que menys de la meitat dels votants d'Esquerra (48,9%) defensen un govern només independentista, cosa que sí que fan el 88,3% dels electors de Junts -és l'única combinació realista que els permetria estar a la Generalitat- i el 68,1% dels de la CUP. Alhora, gairebé la totalitat dels votants dels comuns (85,6%) vol l'acord tripartit amb PSC i Esquerra, una opció que també és la prioritària pel 54,7% dels votants socialistes -un de cada tres electors d'aquest partit vol l'executiu en solitari presidit per Salvador Illa- i, més sorprenent, pel 23,3% dels que van decantar-se per ERC a les eleccions del 14 de febrer. Un de cada cinc votants del partit, en canvi, prefereix un govern en solitari encapaçalt per Pere Aragonès.

Ara bé, les preferències no coincideixen amb el que la majoria creu que succeirà, ja que més de la meitat dels enquestats -50,7%- considera que hi haurà un govern de coalició entre partits independentistes, mentre que únicament el 9,2% confia que serà el tripartit PSC-ERC-En Comú Podem. A més a més, només el 4,3% creu que hi haurà un govern en solitari d'ERC, l'opció que ara mateix prioritza el partit de Pere Aragonès.



Justament Aragonès és, amb un 4,8, el segon líder polític del Parlament amb millor valoració ciutadana, per darrere del socialista Salvador Illa, que obté un 5,1. Jéssica Albiach (4,1), Laura Borràs (3,9) i Dolors Sabater (3,8) apareixen a continuació. L'enquesta del CIS també indica que el 36,7% dels catalans voldrien que l'Estat espanyol reconegués a les autonomies el dret a convertir-se en estats independents, mentre que el 18,6% preferiria que les autonomies tinguessin més autonomies que en l'actualitat i el 18,4% avala el model autonòmic actual. El 7,5% vol una retallada de competències autonòmiques i el 9,9%, directament, un estat centralitzat sense autonomies.