Hi ha més catalans partidaris d'avançar el calendari escolar que no pas de no fer-ho, segons l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, que s'ha donat a conèixer aquest dijous. L'avançament del curs escolar és una de les raons de la vaga del sector de l'ensenyament, que justament viu el tercer dia, amb noves protestes multitudinàries dels docents, que reclamen la dimissió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

En concret, el 45,2% dels enquestats està d'acord amb l'avançament del curs escolar mentre que el 36,5% no ho comparteix i el 17,9% no opina. Els electors de la gran majoria de partits donen suport a la decisió del Govern, si bé aquesta només rep l'aval de més del 50% dels votants en el cas d'ERC i Junts, és a dir, els dos socis de l'executiu, mentre que entre la resta de partits es queda per sota. Això sí, només els votants de Vox són més partidaris de no avançar el començament del curs i en el cas dels de Cs, estan dividits.

Pel que fa als enquestats entre 18 i 24 anys, la majoria és contrària a avançar les classes, però el suport supera el 50% entre els que tenen 35-49 anys . D'altra banda, un 72% dels enquestats valora positivament que els escoles hagin estat obertes en pandèmia i un 74% demana que es redueixin les ràtios.

L'enquesta es va realitzar abans que el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, anunciés a principis de febrer que el curs que ve les classes començaran el 5 de setembre a Primària i el 7 de setembre a Secundària.