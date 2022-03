Prop d'un centenar d'entitats per la pau i l'educació agrupades sota la campanya "Desmilitaritzem l'Educació" denuncien el manteniment de l'estand de l'Exèrcit al Saló de l'Ensenyament. En un comunicat, reivindiquen espais educatius lliures d’exèrcits i d'armes i es queixen que l'Exèrcit torni a estar present al Saló.



Les entitats lamenten que la Fira de Barcelona, el Departament d'Educació i el Departament de Recerca i Universitats hagin decidit acollir l'estand un any més. Alhora, assenyalen la "connivència, inacció i complicitat" de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona "per no defensar i aplicar les mocions i resolucions aprovades contràries a la presència militar i cossos armats en espais educatius".

Segons les entitats, el fet que l'Exèrcit sigui present al Saló de l'Ensenyament contribueix a "encoratjar discursos bel·licistes i és un intent de 'normalitzar' la guerra, la violència i la indústria militar". "En aquest context de violència, els exèrcits no són pas la solució, sinó tot al contrari: són part del problema", remarquen en relació a la guerra a Ucraïna. A més, asseguren que permetre-hi un estand contravé la Llei de Foment de la Pau de 2003 i diversos acords democràtics i resolucions parlamentàries, així com un acord del plenari de Barcelona de 2016.

Reclutament d'Interior i la Guàrdia Urbana

Enguany a més, apunten que el Departament d'Interior i la Guàrdia Urbana de Barcelona també realitzaran accions de reclutament en el Saló, acció que contravé la resolució del Parlament de Catalunya de 18 de setembre de 2020 que insta el Govern a evitar la presència de cossos armats en activitats educatives.

"Així doncs, com cada any també des de 2008 la campanya Desmilitaritzem l'Educació hi som de nou per defensar una educació basada en el foment de la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i l’antimilitarisme" conclou el comunicat.

"En aquests moments, la guerra a Ucraïna mostra més que mai la necessitat d’educar per generar pensament crític envers la indústria de la guerra i el complex militarista actual", afegeixen. Més enllà del Saló de l'Ensenyament, la campanya assenyala que la presència de l'Exèrcit s'ha confirmat en altres espais educatius i de formació com l'Espai de l’Estudiant de Valls, l'Expo Jove de Girona i la Fira Forma Ocupa de Lleida "contravenint els codis ètics d'expositors de cadascun dels espais firals".