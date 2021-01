Entitats animalistes denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha suspès les ajudes de benestar animal

Les entitats de protecció animal reclamen que l’Ajuntament els ha tancat l’aixeta de les subvencions, necessàries per dur a terme tasques com ara el rescat d’animals en situació de maltractament o abandonats, el control de colònies de gats o campanyes a escoles. Segons una carta firmada per 33 organitzacions i dirigida a l'alcaldessa Ada Colau, el sector reclama que la seva acció "hauria de recaure 100% sobre la gestió pública" però que, per contra, l'estan duent a terme l’entramat ciutadà que formen part d’aquestes entitats de manera gratuïta. Critiquen que l’Ajuntament decideixi retallar aquestes ajudes en comptes d’internalitzar les tasques.

"La retirada d’aquesta partida mal anomenada subvenció es justifica en el correu com una mesura d’ajust i austeritat davant la situació econòmica de les administracions públiques per la Covid-19", denuncien. Qualifiquen aquest argument "d'incoherent" i "ofensiu", que arriba després que el 2020 el Govern municipal reduís la mateixa un 40%, segons afirmen les entitats signants. També denuncien que, en el cas de les entitats que es fan càrrec de les colònies de gats, aquestes "segueixen fent-se càrrec dels costos de factures veterinàries i alimentació", una acció que "repercuteix en el benefici de tota la ciutadania de Barcelona".

El text també fa referència a "la posada en marxa del centre d'acollida d'animals de la ciutat", una demanda històrica que "ha quedat postergada de nou". Segons la presidenta de la Federació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), Carla Cornellà, el consistori no està assumint un seguit de tasques que li pertoquen: "És imprescindible considerar que l'Ajuntament té la competència i la responsabilitat en la gestió de la protecció dels animals de Barcelona i que des de les entitats de la ciutat treballem cada dia de l'any assumint aquesta gestió".