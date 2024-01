Entitats ecologistes denuncien "opacitat" en la gestió de l'aigua del Govern per la sequera

Una setantena d'activistes de més de trenta entitats ecologistes de Catalunya han denunciat aquest dissabte l'"opacitat" del Govern en les mesures de gestió de l'aigua per la sequera. Ho han fet durant la tercera Cimera Social de l'Aigua a Arbúcies (Selva).



La protesta s'ha vist motivada per les noves mesures que ha anunciat el Govern per fer front a la sequera en fase d'emergència. "Aquest paquet no busca un estalvi, sinó assegurar l'aigua per les activitats econòmiques a costa de la preservació dels rius", ha lamentat el portaveu de la plataforma Aigua és Vida, Dante Maschio.

El mateix activista també ha criticat la manca de "transparència" i la "opacitat" de l'executiu català en la gestió de l'aigua: "Des del 2021 s'apliquen restriccions als grans consumidors i encara avui aquestes dades no són públiques".