Entitats ecologistes i de l'Ebre llancen un "SOS" des de Barcelona per salvar el Delta tres anys després del Gloria

Entitats ecologistes i del territori han llançat un crit d'auxili per defensar el Delta de l'Ebre en una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona aquest dijous. La protesta ha estat convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Diàspora Ebrenca, Xarxa per la Justícia Climàtica i Aigua és Vida quan fa tres anys del temporal Gloria, amb efectes devastadors al Delta. També hi han participat entitats com Ecologistes en Acció o Climacció.

Una setantena de persones s'han concentrat davant un "SOS" traçat a terra amb sal per simbolitzar les amenaces al territori. Les entitats convocants insten els responsables polítics a actuar per protegir i restaurar el Delta de l'Ebre i adverteixen que el seu "enfonsament i mort" serà "un fracàs col·lectiu" i "una mostra de la inacció davant l'emergència climàtica".

Les entitats alerten que el riu es queda "sense cabals i el delta sense sediments" després de dècades de "polítiques hidràuliques basades en grans regadius, embassaments i transvasaments". Per això demanen "protegir els rius, abandonar els grans projectes de regadius, deixar baixar els sediments, garantir els cabals ecològics i protegir els seus ecosistemes".

També recorden que el temporal Glòria, el gener del 2020, va "evidenciar la fragilitat" del Delta i que els episodis extrems com aquell temporal i la pujada del nivell del mar són conseqüències de l'emergència climàtica i que la comunitat científica i els moviments climàtics i ecologistes demanen des de fa anys que els responsables polítics actuïn.