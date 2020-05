Entitats ecologistes reclamen que es deixi d'incinerar residus sanitaris a les plantes de Mataró, Sant Adrià i Tarragona

Una quarantena d'entitats ecologistes especialment del Barcelonès i del Maresme han reclamat a la Generalitat que deixi d'incinerar residus sanitaris infectats per la Covid-19 a les plantes de Mataró, Sant Adrià de Besòs i Tarragona perquè "no estan preparades". Davant el "retrocés" de la pandèmia les entitats demanen que es torni a reactivar, de manera esglaonada, el tractament d'esterilització, que s'aposti per usar material de protecció reutilitzable, que es redueixin els enviaments d'aquests residus a les incineradores i que es tornin a gestionar en les plantes d'esterilització amb autoclau on es tractaven fins abans de la pandèmia com les de Sant Fost, Constantí i Terrassa.



En un manifest impulsat per la Plataforma Ciutadana Residu Zero i la Coordinadora Veïnal Airenet, el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC) i l'Associació Terra Verda, entre d'altres, les entitats critiquen que la crema de residus sanitaris provoca un augment del risc d'emissions. Afegeixen que aquesta incineració es contradiu amb la moratòria a nous projectes d'incineració de residus aprovada recentment pel Parlament i reclamen que d'acord amb la Llei de prevenció de residus es marqui un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents.



"L'autoclau és la solució, és el que planteja tant l'OMS com la normativa catalana", ha explicat Mercè Girona, portaveu del CEPA-EdC, durant la presentació del manifest, que s'ha fet en una roda de premsa telemàtica. Per això les entitats critiquen que es cremin els residus sanitaris en incineradores i fàbriques de ciment. També demanen la creació d'un "protocol de prevenció per un tractament i destí òptim dels residus sanitaris".

Aquesta mateixa setmana, l'Agència de Residus de Catalunya ha informat que durant l'abril la pandèmia de coronavirus va generar prop de 1.800 tones de residus sanitaris al Principat. La major part -1.170 tones- van ser tractades a les incineradores de residus municipals. Segons l'Agència, fonamentalment hi van anar a parar bates i mascaretes, els residus considerats de "baix risc".