Una representació "transversal" del moviment independentista s'ha unit aquest dimarts 1 d'octubre per cridar a "la mobilització massiva" davant la sentència del Suprem que s'espera els pròxims dies. "Avui, ara i aquí fem una crida conjunta a respondre de manera massiva des de la lluita no-violenta i la desobediència civil pacífica", ha manifestat el periodista i exdiputat de la CUP David Fernández durant la lectura d'un manifest.



L'acte ha estat convocat per ERC, JxCat, la CUP, l'ANC i Òmnium Cultural per anunciar el "marc mobilitzador" de la resposta a la sentència del Suprem al judici del Procés, però no ha concretat convocatòries ni dates, i s'ha limitat a subratllar la "greu injustícia i atac contra els drets fonamentals" que suposarà una condemna dura, segons els convocats. "No podem donar dates concretes perquè no sabem quin dia sortirà la sentència", ha afirmat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

El que sí que ha confirmat Paluzie és que una de les possibilitats que es planteja la plataforma és fer una crida a articular a diverses marxes que confluiran a Barcelona amb la voluntat de col·lapsar els accessos a la ciutat: "És una proposta que estem valorant. Ara per ara estem fent reunions preparatòries per valorar la logística necessària". Segons ha afirmat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, es tractaria d'una de les accions consensuades entre un marc ampli d'organitzacions en rebuig a la sentència, donant per fet que serà condemnatòria. També ha afegit que caldrà tenir "capacitat de flexibilitat en funció dels esdeveniments".



Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha apel·lat a "les entitats que eren avui i a les que no hi eren" a participar de les convocatòries que s'aniran presentant sobre la marxa. A més, ha reconegut que "no poden tenir la garantia" que les manifestacions futures no siguin "instrumentalitzades" o que no siguin objecte de repressió: "Davant d'això, diem el mateix. Que la nostra lluita és pacífica, basada en la no-violència".



També ha assegurat que hi haurà accions "unitàries massives" i d'altres fetes per entitats o partits en solitari, i que les mobilitzacions "duraran més d'un dia". Preguntat sobre l'absència dels comuns a la roda de premsa, Mauri ha assegurat que "sempre hi han sigut" i que esperen "que a les pròximes mobilitzacions hi sigui tothom".



A la roda de premsa, hi han participat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, la diputada de JxCat Laura Borràs, el dirigent de la CUP Albert Botran , i altres representants d'organitzacions com els sindicats USTEC i Intersindical-CSC, el centre Irídia o el CIEMEN, entre d'altres.