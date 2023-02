Entitats i veïns exigeixen al fons voltor propietari de Casa Orsola obrir vies de negociació directes 

Un altre veí de la Casa Orsola de Barcelona s'ha enfrontat aquest dimecres al judici contra el fons voltor Lioness Inversiones per no voler abandonar l'immoble del carrer Consell de Cent. En Tono és el segon resideix que acudeix als tribunals per no voler marxar del pis un cop vençut el contracte, després d'en Josep, el primer veí denunciat de la finca, que té una sentència de desnonament encara sense data.

El judici d'en Tono ha tingut lloc aquest dimecres al matí a la ciutat de la Justícia de Barcelona i ha quedat vist per sentència en poc més de 15 minuts. El fons voltor es nega a renovar el contracte en condicions raonables i ha optar per la via judicial per fer fora el llogater. A més d'en Josep i en Tono, dos altes veïns es troben en situació de fora de contracte, i un d'ells ja ha sigut denunciat pel fons.

La Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample i el Sindicat de Llogateres, han donat suport a la causa contra els veïns de la Casa Orsola, i han advertit a Lioness que "no pensem marxar de l'edifici". Segons els sindicats, la intenció del fons és reformar els pisos per llogar-los temporalment a preus desmesurats, que en algunes ocasions tripliquen els lloguers actuals. D'aquesta manera, argumenten, es fomenta l'especulació immobiliària i es disparen els preus, fet que afavoreix la diàspora dels ciutadans de Barcelona.

En aquesta línia, el portaveu del Sindicat, Enric Aragonès, assegura que ja s'ha produït un primer lloguer d'aquestes característiques d'un dels pisos que està buit i s'ha fet a un preu de 2.400 euros. "El lloguer de temporada està sent una escletxa per l'especulació", ha dit a l'ACN a les portes de la Ciutat de la Justícia.

Albert Freixa, de la Xarxa d'Habitatge, no ha donat "cap validesa" al judici i ha criticat que el propietari s'està "enrocant" no volent negociar la renovació dels contractes, mentre els encara inquilins mantenen els pagaments puntuals del lloguer. De fet, l'únic intent de negociació real que es va produir entre les dues parts fa uns mesos van patir "coaccions" i sense acord. Des de llavors, la relació es trobar "en via morta" .

El segon judici de la Casa Orsola arriba després que l'Ajuntament de Barcelona aprovés una moció dels veïns que demanaven estudiar la compra de l'edifici, per tal d'evitar més sentències com la d'en Josep, que inicialment havia de ser desallotjat aquest dimarts 14 de febrer, però el desnonament va ser suspès sense data.

La propietat defensa el procediment habitual

Els representants del fons voltor han defensat que aquests judicis tenen a veure amb el procediment estàndard per recuperar l'immoble un cop finalitzat el contracte. A més, afegeixen que s'ha constatat la "inexistència" de situació de vulnerabilitat per part de l'inquilí i la "falta de voluntat de complir amb les seves obligacions contractuals". També han volgut fer constar que sí han arribat a un acord amb un altre dels quatre veïns sense contracte, una persona gran a qui han apujat el lloguer un 30%.