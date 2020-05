Entitats socials exigeixen que la primària es quedi l'atenció sanitària de les residències

Plataformes com com Marea Blanca o la FABV reclamen un canvi de model on Salut sigui la responsable dels usuaris d'aquests centres. Assenyalen que la crisi del coronavirus ha posat en relleu que l'atenció sanitària a les residències era deficitària.