Entitats socials reclamen al Parlament que sigui "valent" per fiscalitzar l'impacte de les empreses catalanes a l'exterior

Si tot va bé, aquest estiu Catalunya tindrà un organisme que fiscalitzarà l'impacte social i mediambiental que causen les empreses catalanes a l'exterior. Aquesta serà la principal tasca del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, la creació del qual va iniciar-se fa més d'un any, quan el Parlament va admetre a tràmit la proposició de llei. Ara, està previst que la llei que creiï l'organisme s'aprovi el juliol. En cas d'aprovar-se seria pionera al món.

Es tracta d'una demanda històrica sorgida ja fa anys del Grup Català d'Empresa i Drets Humans, format per una vintena entitats de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia, que a les portes de ser finalment una realitat, ha reclamat al Parlament que sigui "valent" a l'hora de fiscalitzar l'impacte de les empreses catalanes a l'exterior. Els col·lectius exigeixen un organisme "independent, valent, eficaç i accessible".

La iniciativa compta amb el suport de més de 8.000 entitats i cooperatives, com CCOO Catalunya, UGT de Catalunya, la Intersindical-CSC, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entre d'altres.



"Per assegurar la diversitat proposem que aquest tingui 32 membres procedents d'institucions catalanes, del Govern, dels sindicats, de la societat civil i del sector empresarial"

En una compareixença al Parlament aquest dijous, coincidint amb l'inici del període d'esmenes, la portaveu del col·lectiu, Lina María González, ha demanat que la nova llei inclogui un Consell Assessor extern per garantir la independència de l'organisme, entre d'altres propostes. "Per assegurar la diversitat proposem que aquest tingui 32 membres procedents d'institucions catalanes, del Govern, dels sindicats, de la societat civil i del sector empresarial", ha explicat la portaveu.

González ha considerat que "davant l'actual crisi social, econòmica i mediambiental", la societat necessita aquesta eina "per fer front a la impunitat de les empreses transnacionals que destrueixen el planeta i vulneren drets humans".



En un comunicat, el grup ha detallat que "només l'any 2021 van ser assassinades 200 defensors de la terra". Per tot plegat, González ha assenyalat que "està en mans dels partits polítics catalans aprovar una centre independent del poder corporatiu, eficaç en la seva actuació, accessible per a totes les comunitats afectades, compromès i valent per investigar la impunitat empresarial".

Un organisme amb capacitat sancionadora

L'objectiu del Centre Català d'Empresa i Drets Humans és que esdevingui un organisme públic i independent que garanteixi que la internacionalització de l'economia catalana no generi impactes negatius al medi ambient ni vulneri drets humans, especialment als països més empobrits, en conflicte o dificultats per crear estats de dret.

Tindrà la capacitat d'investigar i donar seguiment a queixes sobre possibles vulneracions de drets humans formulades per comunitats directament afectades o bé per part d'entitats o organitzacions socials. A més, també disposarà de capacitat sancionadora cap a les empreses.