Entitats de la Terra Alta recorren la tramitació d'un nou parc eòlic que afecta espais de la Batalla de l'Ebre

Entitats socials i econòmiques de la Terra Alta han presentat un informe desfavorable a la ubicació a la zona del parc eòlic Tramuntana 3 de l'empresa alemanya ABO WIND. És una central de nou aerogeneradors, que forma part d'un conjunt de cinc parcs ubicats a Flix i Riba-roja (Ribera d'Ebre) i a Corbera d'Ebre, Gandesa i Bot (Terra Alta). El Tramuntana 3 implicaria la intervenció de nombroses fortificacions ubicades a les cotes Punta del Cucut, la Pila, les Malees, el Coll de l'Anís i el Coll de Cosso, cotes ocupades per la 45 Divisió Republicana durant la Batalla de l'Ebre. Les entitats confien que sigui "un argument flagrant" per aturar el projecte, ja que contraria les polítiques de recuperació de memòria històrica del Govern.



Les entitats i col·lectius terraltins que treballen per aturar la massificació eòlica que ja pateix la comarca, han presentat un informe desfavorable sobre la central Tramuntana 3, a la Ponència Ambiental. Juntament amb els arguments d'afectació a l'avifauna i el paisatge de la comarca, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, l'Ateneu Social La Pastora, l'Associació de Turisme Rural i el Consell Regulador de la DO, entre d'altres, alerten de "l'impacte flagrant" que aquest nou parc eòlic tindria sobre espais i vestigis de la Batalla de l'Ebre.



Darrerament diverses entitats han denunciat que la proliferació de projectes de parcs eòlics està generant una bombolla, que amenaça de malmetre diversos espais naturals. En aquest cas concret, les entitats de la Terra Alta assenyalen que es tracta d'espais "que han generat nombrosa bibliografia testimonial" sobre el conflicte bèl·lic i són "punts molt representatius de l'operació de trencament de les defenses de Camposines pel flanc esquerre".

"És un lloc on a simple vista encara hi ha restes humanes i material bèl·lic de la Batalla de l'Ebre i la construcció del parc suposaria una afectació directa sobre aquest espai", ha alertat la portaveu de l'Ateneu La Pastora, Júlia Urgell. En la descripció de les tasques de prospecció en la zona es va notificar la troballa de restes humanes en superfície.

Preservació dels llocs d'interès històric

El nou decret llei, que regula la implantació d'energies renovables, contempla que es preservin els llocs d'interès patrimonial, històric i cultural i es confia que la Ponència Ambiental prioritzi aquest argument per descartar que s'instal·lin aerogeneradors en aquesta zona. "No es pot deixar passar per alt i de totes, totes, ha de ser el principal motiu per aturar el projecte. És prou seriós. La Generalitat està destinant molts recursos en la recuperació de la memòria històrica i seria anar en contra de les seves polítiques", ha apuntat Urgell.



A més dels vestigis de la Batalla de l'Ebre, la Punta del Cucut forma part de la serralada on es troba el jaciment arqueològic de Les Crevetes, registrat a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.